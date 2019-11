Se Liverpool mot Manchester City på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra kl. 17.

Det meste stemmer på banen for Liverpool, men mange av klubbens supportere er ikke helt fornøyd med stallen, for #mbappe2020 er populær blant fansen på sosiale medier.

Fra neste sesong skal Nike, som har Kylian Mbappé i «stallen», draktleverandør for Liverpool. Det har fått vann på møllen til mange Liverpool-tilhengere, men nå heller Jürgen Klopp kaldt vann i blodet på fans som håper å se Kylian Mbappé i helrødt.

– Fra et sportslig perspektiv er det ikke mange grunner til ikke å signere ham. For en spiller han er! Men det handler om penger. Det er ingen sjanse. Absolutt ingen sjanse. Beklager at jeg slo i hjel historien, sier Liverpool-manageren, ifølge The Guardian.

Klopp har ingen tro på at Mbappé drar fra Paris Saint-Germain.

– Det er vanskelig å kjøpe spillere av det kaliberet. Jeg kan ikke se en eneste klubb som for øyeblikket kan kjøpe Kylian Mbappé fra PSG. Vi er blant klubbene som ikke kan gjøre det. Så enkelt er det, sier han.

The Guardian skriver at Klopp var i samtaler med Mbappé og 20-åringens familie etter den eventyrlige 2016/17-sesongen i Monaco. Mbappé endte imidlertid opp med å gå til PSG for nesten 1,9 milliarder kroner.

Avisen melder også at Dortmund-vingen Jadon Sancho er et mulig mål.

– Jeg tror ikke vi sliter med å overbevise spillere. Når du snakker med en spiller. I år, i fjor og selv for tre år siden kunne du se i en spillers øyne at de liker at vi snakker med dem. Klubben er i en veldig god posisjon, sier Klopp på et generelt spørsmål om Liverpools attraktivitet på overgangsmarkedet.