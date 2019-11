Mann ble frastjålet BankID – må betale 100.000 kroner

HOLDES ANSVARLIG: Mannen som ble svindlet, hadde lagt BankID-brikken sin i en skuff på jobben. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En mann ble utsatt for identitetstyveri, men må likevel dekke bankens tap på over 100.000 kroner for et forbrukslån, slår Agder lagmannsrett fast.