Etter at Petter Stordalen (56) offentliggjorde at han kjøpte seg inn i reiseselskapet Ving, har ikke kritikken latt vente på seg.

Stordalen har tidligere vist sitt engasjement for klimaet gjennom bærekraftig drift og klimavennlige matmenyer på sine hoteller. Både på eget initiativ og sammen med kona Gunhild Stordalen.

Men nå har han selv investert i miljøverstingen: Flyreiser. Det får folk til å rynke på nesen i klimaets navn.

Privatfly-kritikk

Allerede før Ving-oppkjøpet har han fått kritikk for sine hyppige reiser med privatfly. Bare i april i år brukte han privatfly 33 ganger.

– Jeg innser at det noen kan oppfatte det som dobbeltmoral, men det er bedre med dobbeltmoral enn ingen moral, sier Stordalen.

Like tanker som Thunberg

Stordalen har tidligere vist sin støtte til den nå verdenskjente klimaaktivisten Greta Thunberg. Det at Stordalen nå investerer penger i et flyselskap, oppfattes ikke for de fleste som forenlig.

Når konfrontasjon som angår Thunberg møter Stordalen, svarer han at de har samme mål, men ulik framgangsmåte.

– Dette er jo noe du og Thunberg snakker veldig ulikt om. For Greta Thunberg mener at vi bare skal slutte og fly?

– Jeg støtter henne fullt ut. Vi har forskjellige løsninger, men vi har begge samme mål, forteller han.

– Mener du at vi må fly mindre?

– Jeg mener det ikke bør være noen regler for mange ganger du skal fly til Oslo. Svaret på det er da nei, sier Stordalen, som mener det bør være fokus på å fly bærekraftig.