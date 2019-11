Fredag kom det første snøfallet på Østlandet og det fikk store konsekvenser for trafikken.

Det ble meldt om speilglatte veier, mange mindre trafikkulykker og enorme køer ut av Oslo på E6 og på E18.

Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt anbefalte folk å la bilen stå.

Lørdag morgen har det vært langt færre ulykker enn fredag. Statens vegvesen advarer likevel bilister mot vanskelige kjøreforhold flere steder på Østlandet.

Blant politidistriktene er det politiet i Innlandet som opplever de største utfordringene.

– Så langt har vi hatt tre utforkjøringer på grunn av føret. Det snør jevnt og er svært glatt mange steder, spesielt på sideveier. Folk må kjøre forsiktig, sier operasjonsleder Marianne Brun.

RV2 ELVERUM kl. 0828; Meldt om trafikkulykke på Rv.2 ved renseanlegget. Enslig bil i autovern, uvisst skadeomfang. Nødetater til stedet. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) November 9, 2019

Krevende forhold

To personer ble sendt til sykehus med lettere skader etter ulykkene.

– Man må kjøre etter forholdene og være riktig skodd, ellers burde man holde seg hjemme, sier operasjonslederen.

Også Statens vegvesen advarer på Twitter.

Snødekke på vegene våre denne morgenen. Minner om at det er vinterdekk som må brukes. Det er ventet mer snø utover dagen. Våre entreprenører er ute og gjør tiltak på vegene. Bilde fra E16, Valdres i Oppland. #TrygtFramSammen pic.twitter.com/Gi4TGgIQ0v — Statens vegvesen (@VegvesenOst) November 9, 2019

– Snøværet fører til krevende kjøreforhold mange steder på Østlandet. Vogntog som kjører fylkesvei 33 og omkjøringsvegen om Bruflat og over Tonsåsen MÅ ha på kjettinger, skriver de.

Lørdag vil det være snø og isete i Hedmark, Oppland og nord i Akershus. Ellers vil det holde seg stort sett bart i øst.

– Det har også begynt å snø i Vestfold, men det brøytes forløpende. Det er fare for snø og slaps på E18 i dette området, sier trafikkoperatør Mari Aarrestad ved Statens Vegvesen.

Vil fortsette å snø

Yr sendte ut gult farevarsel for snø flere steder på Østlandet fredag.

– Det har kommet et nedbørsområde over det meste av Østlandet, men per nå så er det kun et lite område ved svenskegrensen rundt Trysil som har mye snø. Ellers er det ikke snakk om store mengder, men det kan ta seg opp utover dagen, sier vakthavende meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

Korneliussen sier at nedbøren vil fortsette i morgen, og at det holder seg kaldt de neste dagene.