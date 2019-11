I 28 år sto den der – muren som delte Berlin i to. Muren markerte skillet mellom vest og øst, mellom demokrati og diktatur.

Hensikten med muren var å hindre flyktninger fra DDR (Øst-Tyskland) i å krysse grensen til Vest-Tyskland. Østtyske soldater hadde ordre om å skyte mot personer som forsøkte å ta seg inn i Vest-Berlin. Minst 136 østtyskere ble drept mens de forsøkte å flykte.

Imperiet raknet

9. november 1989 endret alt seg. Østtyske myndigheter åpnet grensen, og titusener av østtyske borgere kunne fritt vandre over til vest.

Det var ikke bare muren som raknet den kvelden, men også jernteppet og hele det sovjetiske imperiet i Øst-Europa. Murens fall fikk enorm betydning for Europa, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Det har totalt endret Europa. Jeg tror det er vanskelig å forstå rekkevidden av Berlinmurens fall for det er vanskelig å huske hvor delt Europa var, sier Stoltenberg til TV 2.

– Det var et Europa som var totalt delt mellom øst og vest, mellom en verden som var lukket og som var et diktatur, og så var det det åpne, frie Vesten. Nå er vi et mye mer samlet Europa, det er et mye tryggere Europa. Selv om det er problemer og utfordringer i verden i dag, så er det helt annerledes enn det var før Berlinmurens fall.

Fortsatt forskjeller

Forfatter og journalist Per Anders Madsen husker godt denne dagen for 30 år siden.

– Det var jo tidenes gatefest i Vest-Berlin. Folk gikk frem og tilbake over en grense som hadde vært stengt i 28 år. Det var en feiring som manglet sidestykke i Europa, sier Madsen.

Lørdag markeres begivenheten blant annet med en konsert på Brandenburger Tor. Men selv 30 år etter murens fall, er skillene mellom øst og vest i Tyskland store.

– Hvis man ser på topposisjonene i det tyske samfunnet, både i næringsliv, politikk, universitetsrektorer og så videre, så er det kun et par prosent av de stillingene som er besatt av folk østfra. Så det er fortsatt sånn at veldig mye av makten, både politisk og ellers, og formuene ligger i vest, sier Kate Hansen Bundt i Den norske Atlanterhavskomité.

Inspirasjon

I 2019 opplever vi ny spenning mellom øst og vest. Men Jens Stoltenberg mener det blir veldig feil å sammenligne dagens situasjon med jernteppet som eksisterte under den kalde krigen.

– Vi lever i et Europa der folk kan fritt bevege seg mellom land, der det er mer åpenhet og samarbeid enn det har vært på mange år. Derfor er feiringen og markeringen av Berlinmurens fall en gledens dag. Det er å feire noe fantastisk bra som har skjedd i denne verdensdelen. Og så må vi bruke det at verden kan gjøre sånne enorme fremskritt som man gjorde da Berlinmuren falt til inspirasjon til å gå løs på alle de uløste problemene som finnes, sier Jens Stoltenberg.