Over 1.500 avganger og mer enn 200.000 reisende ble berørt av den to dager lange streiken. I Norge var det var fly til og fra München og Frankfurt som ble berørt av streiken.

Lørdag advarer Lufthansa om at det fortsatt vil være forsinkelser og kanselleringer til trafikken er tilbake i rute.

De kabinansatte streiket for høyere lønn for selskapets rundt 21.000 kabinansatte. I tillegg er det et krav om at sesongarbeiderne skal få bedre muligheter til fast ansettelse. Lufthansa stilte spørsmål ved om streiken, som ble organisert av fagforeningen Ufo, er lovlig, men retten delte ikke selskapets oppfatning av dette og ga grønt lys.

Søndag skal representanter for Ufo møte Lufthansa for å drøfte situasjonen. Arbeidsgiveren vil forsøke å oppnå en enighet for å unngå flere aksjoner.

Mandag vil partene kunngjøre utfallet av samtalene.

