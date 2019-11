I en uttalelse fredag sier USAs utenriksminister Mike Pompeo at han er opprørt over hendelsen der en inspektør fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ble stanset under et besøk ved et atomanrikingsanlegg i landet.

– USA støtter fullt ut IAEAs overvåkings- og verifiseringsaktiviteter i Iran, og vi er skremt over Irans mangel på tilstrekkelig samarbeid, sier Pompeo i en uttalelse.

– IAEA-inspektører må få lov til å utføre sitt kritiske arbeid uhindret. Vi ber Iran om å umiddelbart løse alle problemer med IAEA og gi byråinspektørene de privilegiene og den immunitet de har krav på, heter det videre.

Myndighetene i Iran stanset i forrige uke en av inspektørene fra IAEA da hun skulle delta på et besøk ved atomanlegget ved Natanz. Ifølge Irans representant i IAEA utløste kvinnen en alarm som kunne tyde på at hun var i besittelse av et eksplosivt stoff. Etter inspeksjonen skal kvinnen en kort stund ha blitt hindret i å forlate Iran.

I ettertid har det vært uenighet om hva som egentlig skjedde. IAEAs fungerende leder Cornel Feruta sa at hendelsene er uakseptable. EU reagerte ned bekymring og USAs IAEA-representant kalte utestengelsen av inspektøren for en grov provokasjon.