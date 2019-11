Moren dømmes til ett år og seks måneders fengsel, mens faren dømmes til ett år og ni måneders fengsel. Foreldreparet dømmes videre til å betale datteren 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Straffen er lavere enn aktors påstand om tre års fengsel for moren og tre år og tre måneders fengsel for faren.

Foreldreparet er dømt for å ha utsatt datteren for grov vold gjentatte ganger over en periode på 13 år. Datteren har posttraumatisk stresslidelse og liten arbeidsevne som følge av mishandlingen hun har vært utsatt for.

Foreldreparet erkjente seg ikke skyldig i retten, men innrømmet lettere «oppdragervold» mot fornærmede.

