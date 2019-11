Oscar (15) ble i oktober utsatt for en grov voldshendelse av sin far. Han døde mandag på sykehus som følger av skadene.

Begravelsesbyrået har opprettet en minneside for Oscar, der kondolansene og minneordene strømmer inn.

– Hvil i fred vennen min. jeg kommer aldri til å glemme deg.

Videre skriver en annen:

– Mine tanker går til de etterlatte, familie og venner. Håper dere finner ro med de gode minnene dere har med han. Kondolerer så masse ❤️

Navnet er nå frigitt i samråd med familien.

– Familien har besluttet at navnet til Oscar kan slippes i dag. Videre kommentar vil ikke bli gitt på nåværende tidspunkt, sier familiens bistandsadvokat, Inger Marie Støen til TV 2.

Faren siktet

Faren (44) er siktet for drapsforsøk på sin sønn. Han er også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år og frihetsberøvelse av guttens mor.

Mannen sitter varetektsfengslet og har erkjent drapsforsøk og seksuell omgang med sønnen. Politiet har begjært åtte ukers varetektsfengsling av faren, noe de fikk medhold i av tingretten.

– Forferdelig trist

Politiet har betegnet hendelsen som en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda.

Guttens pårørende er varslet og er også kjent med at mediene orienteres om dødsfallet.

– Dette er selvfølgelig forferdelig trist for alle, sier familiens bistandsadvokat Inger Marie Støen til NTB.