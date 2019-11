Nå kan han bli verdensmester

– Det tok et par løp å løsne opp i det. Vi presterte jevnt bra, men fikk det ikke helt til. Og så tror jeg faktisk jeg ga litt f… midt i sesongen, og da løsnet det litt. Jeg vant i Canada, og scoret mye poeng i de andre løpene, og plutselig er vi med og fighter igjen, sier Bakkerud.

Uhyre jevnt

Det er et understatement. Foran sesongens siste løp, i Cape Town i Sør-Afrika, skiller det ett poeng opp til nettopp Timmy Hansen, mens svenskens lillebror Kevin ligger sju poeng bak Bakkerud – og resten av konkurrentene er for langt bak til å kunne blande seg inn i kampen om VM-tittelen. Det får Fredrik Brenna-Lund til å skjelve i buksene. Han er fysisk landslagstrener i Norges Bilsportforbund, og har fulgt Bakkerud tett de siste ukene inn mot VM-innspurten.

– Første gang jeg møtte Andreas, på Hell for mange, mange år siden, hadde han lånt telt, lånt bil, lånt kjøredress, lånt hjelm og altfor store kjørehansker. Jeg spurte ham hva han tenkte om fremtiden. Og da fortalte han meg, i en alder av 13-14 år, at han skulle bli verdensmester i rallycross. At han nå skal kjøre for den VM-tittelen, det betyr ekstremt mye for hele miljøet, for vi er nødt til å endre på situasjonen slik den er nå: At det er Petter Solberg som står som den eneste verdensmesteren fra Norge. Vi trenger flere for at bilsporten skal kunne vokse enda mer, gliser Brenna-Lund, og han er ikke den eneste som er nervøs.

– Et rotterace

– Forrige løp var i Latvia, og det er sju uker mellom det og det siste løpet i Cape Town. Vanligvis går løpene slag i slag, men denne gangen har jeg hatt så sinnssykt god tid til å tenke over det siste løpet. Det har vært langt der fremme, og nå er det plutselig her. Det er mye følelser, mye håp, mye forventninger – det er jo litt spesielt med det, man jobber for et mål hele livet, og plutselig så er det der. Og så så jevnt… det blir et rotterace.

– Men når det er over, så er det du som står som verdensmester?

– Ja.

– Såpass svær i kjeften er du fortsatt?

– Ja, det er jeg. Jeg er bergenser, så jeg har lov til det, flirer Andreas Bakkerud.