Daouda Bamba ble matchvinner da han fikk tuppet inn sitt sjuende ligamål for sesongen kvarteret før slutt.

Med det endte den ivorianske spissen Branns rekke på sju kamper uten seier.

– Det var veldig deilig. Vi trengte denne, erkjenner Lars Arne Nilsen overfor TV 2.

Bergenserne tente dessuten Europa-håpet for Rosenborg.

I og med at Haugesund og Viking er i cupfinalen, er det bare de de tre øverste i Eliteserien som får spille kvalifisering til europacup neste sesong.

– Ekstremt viktig

Rosenborg vil med seier over Bodø/Glimt på søndag bare ligge ett poeng bak Odd på tredjeplass. Rosenborg skal møte Viking borte og Ranheim hjemme i de to siste kampene, mens Odd har Tromsø hjemme og Haugesund borte.

– Nå er det helt åpent mellom Odd og Rosenborg igjen. Søndagens kamp mot Bodø/Glimt blir ekstremt viktig for Rosenborg, kommenterer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det vil være veldig viktig for Rosenborg å gå muligheten i Europa neste sesong, og de er nok veldig godt fornøyd med Brann i kveld, fortsetter den tidligere Start-profilen.

Dag-Eilev Fagermo er skuffet over det elevene hans viste, og konstaterer at laget hans ikke skapte en eneste målsjanse. Odd-treneren svarer kort på spørsmål om hvilket utslag tapet kan gi i medaljekampen.

– Sånn er det. Vi ligger på medaljeplass to serierunder før slutt uansett. Det ligger i våre hender, understreker Fagermo overfor TV 2.

Tonen er den samme hos Torgeir Børven. Han håper at telemarkingene klarer å sikre seg Europa-plass.

– Det ville vært veldig bra for en klubb som Odd. Det var ingen som hadde forventet det før sesongen. Det hadde vært en fin premie på en god sesong, sier toppscoreren i Eliteserien til TV 2.

– Han er het for tiden

Lars Arne Nilsen trekker frem målscorer Bamba etter kampen. Ivorianeren scoret mot Bodø/Glimt etter to turbulente måneder der han både var suspendert og utestengt av egen klubb, men ser ut til å ha funnet formen på tampen av sesongen.

– Det er veldig kjekt å ha ham tilbake. Han har jobbet hardt, og hatt et tøft år der det har skjedd mye. Han har startet på «scratch», scorer et fint mål i kveld og jobber hardt. Han har scoret i sine fire-fem siste kamper. Han er het for tiden, sier Brann-treneren til TV 2.