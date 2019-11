Fredag er det klart for den andre semifinalen i årets sesong av Norske Talenter.

Ni deltakere står på scenen, og det er både dommerne og TV-seerne som bestemmer hvilke to deltakere som går videre til finalen.

Seeravstemningen vil derimot ikke foregå som normalt denne fredagen.

– Avstemningen i kveld vil utelukkende foregå på TV2.no, sier Jan-Petter Dahl, som er kommunikasjonssjef i TV 2.

– Det er fordi en av de største teleoperatørene har hatt store tekniske problemer hele dagen, og vi kan ikke være sikre på at avstemningen vil foregå slik den skal. Derfor velger vi å gjøre det slik at det kun er mulig å stemme via TV2.no, legger han til.

Rettferdig måte

TV-seerne kan dermed ikke stemme via sms og telefon under denne Norske Talenter-semifinalen.

– Om vi skulle gjennomført avstemningen som vanlig, ville det blitt urettferdig. Derfor går vi helt bort fra telefon- og sms-stemmer, sier Dahl.

Han påpeker at det er viktig for TV 2 at avstemningene ved slike konkurranser gjennomføres på en rettferdig måte.

Ikke bekymret

For å stemme via TV2.no, må man ha en Facebook-bruker. Det betyr at personer under 13 år, som er for unge til å ha en Facebook-profil, må få hjelp av sine foreldre eller andre voksne.

– Barna får oppfordre sine foreldre til å stemme på TV2.no, sier Dahl.

– Er dere bekymret for at denne løsningen vil påvirke resultatet i kveldens semifinale?

– Nei, vi er ikke redde for det. Det vil bli ett sted å stemme, som er TV2.no, og alle har samme mulighet til å stemme der, sier Dahl.

Se Norske Talenter fredag kl. 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.