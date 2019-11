Hyller kritikere som vil kaste Skei Grande

Raja er på rundreise til fylkeslag i Venstre denne helgen.

I en tale til Troms og Finnmark Venstre, som ønsker Raja som ny leder i partiet, hyllet Raja flere kritikere av dagens leder Trine Skei Grande.

– Jeg har lært mye på mine reiser. For eksempel da jeg besøkte disse såkalte gamle gretne gubbene som skulle være bygdepopulister. Asbjørn Hessen, Bjørn Mathisen, Bjørn Hegstad og Jan Meyer. Jeg vil heller si at dette er blant våre Venstre-helter, de som har stått på hele livet. Hvis de er gretne bygdepopulister, så sier jeg hver eneste dag ja takk til slike gretne gubber over hele Norge, sa Raja.

TALESKRIVER: Abid Raja skriver sine egne taler, og reiser uten rådgiver, når han besøker lokale Venstre-politikere før landsmøtet i 2020. Foto: Sveinung Kyte/ TV 2

To av de tre Raja som Raja roste i talen, gikk tidligere i år knallhardt ut mot Skei Grande. Det gjorde de i et brev, som NRK fikk tilgang til, hvor de anklaget Venstre-lederen for å ha mistet fotfestet.

Hallstein Bjercke, Venstre-topp i Oslo, gikk til forsvar for Skei Grande.

– Dette er to sinte, gamle menn som mener Venstre får til for mye i Oslo. Det er et temmelig slapt distriktsopprør, må jeg si, sa Bjercke til Dagbladet.

– Dette er en bygdepopulisme jeg trodde vi skulle overlate til Vedum, sa han.

VIL BYTTE UT HELE LEDELSEN: En annen som vil skifte ut Skei Grande er Børre Børresen i Tana Venstre. Han har tidligere sagt til TV 2 at han vil bytte ut hele partiledelsen. FOTO: Sveinung Kyte

Kampklar

I talen kom Raja med uttalelser som igjen hiver bensin på lederbålet i partiet.

– Jeg har fått med meg hva Troms og Finnmark har sagt til valgkomiteen om meg, så jeg er ferdig med å posisjonere meg! Jeg er her for å sementere meg. Dere blir ikke kvitt meg, sa Raja til latter fra salen.

Raja sa han vil gjenreise partiet til minst det dobbelte. Etter valgresultatet på 3,9 prosent, har lederdiskusjonen rast i partiet.

Valgkomiteen i partiet har vært klare på at det trengs fornyelse i partiledelsen. I 2020 har Trine Skei Grande vært leder i ti år, og nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen har vært nestledere i åtte og tolv år.

Raja var klar på at partiet må endre oppskrift og foreslo at partiet kanskje bør endre organiseringen sin. Et forslag fra Raja var at partiet flytter noen ansatte ut av Oslo.

– Jeg vil at vi skal kjempe. Jeg er kampklar, sa Raja.

SAMTALE: Raja får mye støtte fra Venstre-politikere i Troms og Finnmark. Foto: Sveinung Kyte

Visjon

Han kritiserte sitt eget parti for å være utydelige, og sa at det utenfra tegnes et bilde av et radbrekt Venstre.

– Seminaret må ta slutt, sa Raja.

– Tydelige standpunkt vil være Venstre på sitt beste. Vi er det partiet folk ikke forstår. Det er vi er best i klassen på det. Jonas Gahr Støre er nummer to. Et tydelig Venstre er kanskje noe vi trenger mer av fremover. Det er det tindrende klare Venstre som jeg vil kjempe for, sa Raja videre.