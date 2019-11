Nedskytningen skjedde ved havnebyen Bandar-e Mahshahr, ifølge nyhetsbyrået ISNA.

Et annet iransk nyhetsbyrå, Tasnim, melder at nedskytningen skjedde i iransk luftrom med en iranskbygget Mersad-rakett.

USA var fredag raskt ute med å avvise spekulasjoner om at dronen var amerikansk.

Ifølge iranske myndigheter er eksperter i gang med å undersøke restene etter dronen. Foreløpig er det ikke kjent hvor den kommer fra.

Iran skjøt i juni ned en amerikansk overvåkingsdrone over Hormuz-stredet. Myndighetene i Teheran uttalte da at dronen var i iransk luftrom, mens USA omtalte nedskytningen som et uprovosert angrep i internasjonalt luftrom.

