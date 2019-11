Fredag la Havarikommisjonen frem den første delen av sin utredning om kollisjonen som oppsto mellom milliardfregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS.

Blant årsakene som ble trekt frem var manglende opplæring og erfaring blant besetningsmedlemmene.



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er denne helgen i Berlin i forbindelse med at det lørdag er 30 dager siden Berlin-muren falt.

Men han følger fortsatt tett med på det som skjer i hjemlandet. Stoltenberg sier Nato forventer at alle deres medlemsland stiller opp med de kapasitetene som er nødvendig.

– For Norge sin del handler det om nødvendige kapasiteter til havs. Der er det løpende dialog mellom Nato og alle medlemsland. Da vil vi se på hvordan man skal fylle det hullet som oppsto da Norge mistet en fregatt, sier Stoltenberg til TV 2.

– Er det et merkbart hull i Nato?

– Det er et merkbart hull, hvert fall i den norske kapasiteten, fordi det er en av fem fregatter som ikke er der. Nato har også andre land med styrker som er i nord, men det er viktig at Norge fyller alt det de skal levere. De hadde fem fregatter, og nå må det fylles et hull etter det, sier Natos generalsekretær.