Mannen er siktet for ulovlig oppbevaring av våpen, ammunisjon og eksplosiver og erkjente skyld da politiet ba Stavanger tingrett om at han ble varetektsfengslet fredag 6. september.

Politiet ville varetektsfengsle mannen på grunn av faren for bevisforspillelse, men retten var ikke enig og han ble løslatt samme dag. Nesten to måneder senere får ikke politiet tak i mannen.

Flere funn

– Vi har gjort ytterligere funn i området rundt boligen til siktede. Nå skal vi undersøke om dette er sprengstoff, skriver Erik Engløkk, jourhavende jurist i Sørvest politidistrikt i en pressemelding fredag 8. november

Bombegruppen er på stedet, og Engløkk forteller at politiet har vakthold ved boligen hele døgnet. Politiet tror noen av gjenstandene kan stamme fra Forsvaret.

– Vi oppfordrer ham til å melde seg, sier Engløkk.

Tilfeldig

Ifølge NRK kom politiet over våpnene ved en tilfeldighet. Politiet oppsøkte boligen etter at Mattilsynet var på adressen for å gjøre undersøkelser i forbindelse med meldinger om ulovlig dyrehold. Da mannen viste seg å ikke ville samarbeide, ble politiet kontaktet.

På stedet ble det gjort funn av store mengder eksplosiver, våpen og ammunisjon.

Mannens advokat, Knut Lerum, har tidligere sagt at hans klient er våpensamler, og at de aller fleste våpnene er gamle og mange av dem ikke funksjonsdyktige.

Fredag ettermiddag sier Lerum til NTB at han kun kjenner den siste utviklingen i saken fra mediene.

– Jeg har ikke snakket med min klient, sier han,

