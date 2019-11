Ny norsk storseier - maskert helt med nesebrudd scoret to

Se målene over (video med tillatelse fra NRK)

Norges kvinnelandslag i fotball overvintrer som overlegne gruppeledere i EM-kvaliken.

Fredag ble Nord-Irland slått 6-0 på SR-Bank Arena i Stavanger, og dermed har Martin Sjögrens lag vunnet fire av fire kamper og står med den totale målforskjellen 32-1.

Lisa-Marie Utland (2), Guro Reiten, Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen (2) scoret de norske målene.

– Vi gjennomførte på en veldig god måte, fra start til slutt. Vi dominerte i alle fall 80 av 93 minutter. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi fremstod i angrepsspillet og gjenvinningsspillet, og vi skapte mange sjanser og scoret mange mål. Det var en veldig fin avslutning på et veldig spennende landslagsår, sier landslagstrener Martin Sjögren til TV 2.

Utland-dobbel før pause - med maske

Allerede etter to og et halv minutt fant de norske jentene den første åpningen på høyresiden av gjestenes forsvar. Karina Sævik foret Lisa-Marie Karlseng Utland, som iskaldt fra to meter satte inn 1-0 med sitt 18. landslagsmål.

Samme kvinne - for anledningen iført maske grunnet nesebrudd i aksjon for klubblaget Reading mot Manchester United forrige måned - doblet snaut ti minutter senere, da etter et flott innlegg fra Ingrid Moe Wold i enden av et lekkert angrep fra samme side. Etter å ha stanget ballen i nettet ble hun liggende etter å ha blitt truffet i det allerede skadde ansiktet av en irsk arm, men reiste seg og spilte videre.

Nord-irene hadde da vært nære ved å utligne etter at Cecilie Fiskerstrand måtte i aksjon og hindre en avslutning fra kloss hold etter åtte minutter, men Norge så seg i praksis aldri tilbake. Synne Skinnes Hansen traff stolpen, Guro Reiten traff tverrligger og flere andre gode muligheter ble også bommet på før pause.

Vakker Reiten-scoring og Graham Hansen med to

Fem minutter etter hvilen satt den imidlertid for Reiten, da hun etter flott samspill med Caroline Graham Hansen ble spilt gjennom og iskaldt satte 3-0 i det nærmeste krysset med en leken avslutning.

6709 tilskuere på SR-Bank Arena fikk virkelig noe å juble for i Stavanger-kulden, og to drøyt to minutter senere var det Ingrid Syrstad Engen som la på til 4-0 med en stuss fra Reitens hjørnespark.

Drøyt halvveis i omgangen var det Graham Hansen sin tur, og dermed var 5-0 et faktum. Flere andre store sjanser fulgte i 2. omgangs andre halvdel, men den siste spikeren ble ikke satt i den nord-irske kisten før på overtid da Graham Hansen scoret sitt andre og la på til 6-0. Dermed kopierte de norske jentene resultatet fra det motsatte oppgjøret i Belfast i august.