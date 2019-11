Fredag var det klart for den andre semifinalen i høstens Norske Talenter-sesong.

På scenen på H3 Arena på Fornebu kjempet ni deltakere om to finaleplasser.

Den ene finaleplassen gikk til deltakeren med flest publikumsstemmer: Sangeren Adam Gryting (14) fra Drammen.

Fikk gullknapp

Den andre finaleplassen var det dommer Janne Formoe som avgjorde.

Nytt denne sesongen er at dommerne har muligheten til å trykke på gullknappen én gang hver i løpet av semifinalene og dermed sende en deltaker rett til finalen.

Formoe ble så imponert over de unge danserne i gruppa MK fra Hønefoss, at hun trykte på gullknappen.

– Det er til å grine av, fordi det er så bra. Og det er så rørende, og dere er så flinke. Det er bare én ting å gjøre, sa hun, før hun slo på gullknappen.

Da brøt hele dansegruppa, som er i alderen fra 10 til 18 år, ut i vill jubel på scenen.

Tekniske problem

Under fredagens semifinale var det tekniske problem som førte til at avstemningen ikke foregikk som normalt.

TV-seerne kunne utelukkende stemme på TV2.no, og ikke via telefon eller sms.

TV 2s PR- og mediesjef uttalte at de ikke var bekymret for at denne løsningen ville påvirke resultatet i semifinalen.

Finale i desember

I den tiende sesongen av Norske Talenter er det seks semifinaler, før finalen holdes 13. desember. Her vil ti deltakere kjempe om seieren.

I den første semifinalen fikk Rebecca Nøstrud Isaksen gullknappen av Mia Gundersen, mens Quick Style Youth fikk flest publikumsstemmer.

