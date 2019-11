Veiene rundt om på Østlandet har fredag blitt speilglatte etter at snøen har lavet ned i løpet av dagen.

Nå anbefaler politiet i Oslo folk til å la bilen stå.

– De som kan la bilen stå bør gjøre det. De som skal ut å kjøre bør være ytterst forsiktige. det er vedlig glatt mange steder, og inntil dte har blitt strødd og saltet vil det være såpeglatt, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tor Grøttum til TV 2.

Klokken 15.35 meldte politiet i Oslo om et sammenstøt mellom to busser på Nesøya i Asker.

Politiet melder at de to bussene fraktet skolebarn. Alle har kommet seg ut av bussene og ingen er skadd eller trenger oppfølging.

– Det er to busser som har dultet i hverandre. det tok litt tid å få dem fra hverandre, men ingen ble skadd. Det kunne gått mye verre, så vi er glad for at det gikk bra, sier Grøttum.

Begge bussene skal ifølge politiet være kjørbare etter sammenstøtet.

– Det ser ut til at snøen har kommet som et sjokk på alle. Snø og glatte veier hører sammen , sier Grøttum.