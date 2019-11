76-åringen hadde vært på en 2200 kilometer lang kjøretur, og kom fra Sør-Frankrike da han skulle ta siste etappe hjem til Norge ombord FjordLine sitt cruise fra Hirtshals, den 1. november.

Allerede på kaien merket Grepp at noe ikke stemte.

– Det sto bare 12 biler på kaien, og jeg begynte å lure på hva som er galt. Det skjønte jeg imidlertid fort da jeg kom ombord i båten, sier han til TV 2.

Saken ble først omtalt i Bergensavisen.

Overstadig beruset

Da han kom inn ble han møtt av over 700 ungdommer i Halloween-kostyme. Mange av dem var allerede godt beruset.

– De var tilgriset med kunstig blod, og mange var så fulle at de ikke klarte å gå, hevder 76-åringen.

Alle lugarene var utleid, så han måtte ta til takke med en stol. Det ble imidlertid en natt preget av lite søvn.

– Vi var 6-7 stykker som lå i stolene. Når det kommer 3-4 ungdommer ravende rundt med brennevinsflasker og roper: er det her det er fest?, så får man ikke sove. Jeg er en gammel mann, og etter en lang biltur så hadde det vært greit å få en liten blund, sier Grepp.

76-åringen sier at han flere ganger tok kontakt med betjeningen. Han reagerer på sikkerheten ombord båten.

– Betjeningen kan umulig hatt sikkerheten under kontroll. Hadde det skjedd en alvorlig ulykke, så hadde de etter min oppfatning ikke hatt mulighet til å redde alle, sier Grepp til TV 2.

– Hylte og skreik

Da han kom hjem til Bergen var 76-åringen frustrert over reisen han hadde hatt, og sendte derfor et brev til Fjordline.

«De var kanon dritings. De aller fleste, ravet rundt i båten med brennevinsflasker i hånden. Hylte og skreik. Ingen mulighet til å få et rolig måltid. Jeg flyktet inn til liggestolene. Men de kom etter. «Er det her det er fest?» Lydnivået økte utover natten. Jeg søkte hjelp i resepsjonen. Ingen der kunne, eller ville, hjelpe», skriver han i klagen, som er gjengitt av BA.

Ifølge 76-åringen fikk han en beklagelse fra selskapet.

– De beklaget at jeg ikke ble gjort oppmerksom på arrangementet ombord på forhånd, og de håpet at jeg fikk en hyggelig reise ved neste anledning, sier Grepp til TV 2.

– Rakk ikke gi beskjed

Fjord Line skrev videre i e-posten til 76-åringen at de en sjelden gang arrangerer studentcruise, og at tema denne gangen var Halloween.

«Så langt vi kan se ble din reise booket dagen før (samme dag som studentcruiset startet) på vår webside, og vi rakk derfor ikke kontakte deg»

Til BA utdyper salgs- og markedsdirektør Trine Lise Woldbæk at tilbakemeldingene fra studentene har vært veldig bra.

– Noen av gjestene om bord, som ikke deltok på studentcruiset, var misfornøyde, skriver Woldbæk i en e-post.

Hun påpeker at de vil gå gjennom rutinene sine for å finne ut hvorfor Grepp ikke fikk beskjed.

– Jeg mener det er skremmende at båten brukes for å ha fyllefester, slik at de kan tjene penger. Da er det nesten bedre at de legger båten til kai, sier Grepp til TV 2.