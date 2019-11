Klæbo om morfar: – Den mest innovative personen jeg vet om

– Det handler om å finne en grunnmur som kan stå der i tykt og tynt, og hvor man hele tiden blir minnet på hvor man kommer fra. Jeg trenger ikke bekymre meg for at den går i stykker. Det så jeg i fjor også, når det går dårlig før jul. Da er det ikke like fett, da flyter ikke ting like enkelt. Men jobben må fortsatt gjøres, forklarer Klæbo.

Han er nå på samling med landslaget og gjør siste finpuss før sesongstarten.

– Når jeg drar på samling kommer morfar på døra kvelden før med brød som mormor har bakt, og skiene er helt klare. Jeg sitter og spiller, men han henger nå der, blir værende. Det er sånn det skal være. Jeg føler det er viktig å få den relasjonen, den verdsetter jeg mer enn noe annet, sier Høsflot Klæbo.

Våkenetter

Men det er nok ikke bare enkelt å være treneren og morfar til Johannes Høsflot Klæbo, som har blitt superstjerne i langrennsverdenen.

– Johannes føler nok mer og mer ansvar. Da er det fort gjort å gjøre ting man kanskje ikke burde gjort. Det hender jeg våkner om natta og spekulerer litt, sier morfar Høsflot.

– Hva gjør du da?

– Da sender han meg mail. Da har han lest forskning, bryter barnebarnet ut og ler.

– Neida, jeg snur meg nok bare over på andre siden, svarer morfar.