Mathias Normann var en av tre som fredag måtte melde forfall til den kommende landslagssamlingen, sammen med Martin Ødegaard og Stefan Johansen.

Rostov-spilleren har ligget på sykehus i en uke, og ble skrevet ut på torsdag.

– Jeg ble syk litt før det. Så mista jeg fem-seks kilo og ble bare enig om at kroppen ikke er klar for noen landslagssamling nå, forklarer Normann til TV 2.

– Spydd og bæsja

Grunnen var en infeksjon i magen.

– Jeg har ikke helt funnet ut hva som var årsaken, men det var et eller annet jeg har spist. Men jeg vet ikke helt hva, sier midtbanespilleren.

– Det har vært helt jævlig, egentlig. Jeg har hatt over 40 i feber, spydd og bæsja … det er bare å le nå, nå er jeg nesten frisk, fortsetter 23-åringen.

Lars Lagerbäck hentet Morten Thorsby inn i troppen som erstatter. På grunn av flere usikre kort på midtbanen, tok svensken også ut Mats Møller Dæhli og Iver Fossum i den opprinnelige troppen.

Normann forsikrer om at det ikke vil ta så lang tid før han er tilbake.

– Det er to uker til neste seriekamp, så jeg tror jeg rekker den med god margin, sier nordlendingen.

– Kjipt

23-åringen, som fikk landslagsdebuten tidligere i høst, ville hatt gode muligheter til å starte ettersom Ødegaard også måtte melde forfall. Han understreker at han aller helst ville vært med mot Malta og Færøyene.

– Det er selvfølgelig kjipt, jeg skulle ønsket at ting var som normalt med landslaget. Men sånt skjer. Sånn er fotballen, det må man bare takle. Det nytter ikke å deppe, det har jeg ikke tid til.

Midtbanespilleren har gjort sakene sine bra etter vinterovergangen fra Brighton til russiske Rostov. Lagerbäck har tidligere sammenlignet ferdighetene hans med Ødegaards.

– Han kom inn sent inn på landslaget, og det er et eksempel på en spiller som er veldig toneangivende i et bra russisk lag, i en relativt god liga. Vi berømmer jo for eksempel Martin med rette for hans pasningsspill, men om dere ikke har sett på FC Rostov, så gå inn og se på hans pasning til et av målene i den siste kampen. Da får dere se en pasning som er helt på linje med Martin Ødegaard, sa svensken i oktober.