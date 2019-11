«Upopulære» Molde blir trolig seriemester: – Vi har gitt folk for mange saker å knegge til oss på

– Jeg synes vi er på god vei til å i hvert fall gjøre det vi kan for at vi skal være en klubb som både presse og de som kommer hit skal trives i og bli behandlet skikkelig i. Jeg har forhåpninger om at alle som kommer hit og drar igjen forlater oss med et smil om munnen, sier Erling Moe.

Samtidig påpeker han at det er litt naturlig at rivalene ikke nødvendigvis trenger å like Molde så godt. Selv liker han gjerne å fyre opp litt rundt rivaleriet mot Rosenborg, for eksempel.

– Jeg tror omlandet vårt, de som er viktige for oss, liker oss godt. Så er det jo sånn at det skal legges ned mye arbeid for å få kristiansunderne eller sunnmøringene til å heie på oss. Det er jo ganske normalt, sier Erling Moe.

Samtidig er ikke bare i år at andre supportere har pekt finger mot Molde. I en årrekke har lille Molde, med hjelp fra blant andre eierne Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten, yppet seg i toppen av norsk fotball.

– Kan det handle om at litt misunnelighet ligger i bunn?

– Det kan være. Men vi er i alle fall utrolig takknemlige for at vi har sånne eiere som bryr seg så mye. De er på oss, de ønsker de beste for oss og er særdeles opptatt av at ting optimaliseres. Det liker jeg, sier Erling Moe.

Hyller spillergruppas mentalitet

Selv var ikke 49-åringen i tvil om at han skulle takke ja til å ta over som Molde-sjef på permanent basis da det ble klart at Ole Gunnar Solskjær skulle returnere fra Manchester United.

Det vil han angre neppe på søndag kveld - selv om han nekter å ta noe som helst for gitt.

– Strømsgodset er desperate etter poeng. Jeg tror det fort kan bli den tøffeste kampen vår her ute. Samtidig kan jo vi lese tabellen vi også, men jeg liker ikke å snakke om de tingene der. Jeg vil helst at vi skal yte før vi skal nyte, sier Erling Moe.

– Hva er den viktigste årsaken til at det har gått så bra i år?

– Jeg tror det handler om at vi over mange år har skapt en kultur i denne klubben. Og så har vi truffet veldig bra på spillerlogistikken. Årets stall er en gruppe som driver hverandre. Det er ikke en gruppe som trenger å piskes eller bli ropt til, den er veldig selvregulerende. Er det noen som kommer med en dårlig innstilling, så tar det ikke lang tid før du får høre det. Vi har gitt spillerne ansvar og det tror jeg er en av de viktigste kriteriene på en arbeidsplass: At du klarer å skape den dynamikken der man driver hverandre, sier Erling Moe.

Selv om Molde ligger an til å ta seriegull på en imponerende måte, påpeker Molde-sjefen at sesongen langt ifra ligger til å bli prikkfri. Gruppespillet i Europa røk på bittert vis i siste hjemmekamp. Dessuten røk man ut av cupen mot naboen Aalesund.

– Jeg har høye ambisjoner. Ikke sånn at jeg må hit eller dit, slik tenker jeg aldri, men jeg har ambisjoner om å få til noe som er enda bedre enn i år neste år, sier Erling Moe.