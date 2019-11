Zlatans kontrakt med LA Galaxy utløper 31. desember. da har han vært i klubben i 18 måneder. Svensken har holdt det åpent hva som skjer med fotballkarrieren etter den tid.

– Zlatan er svært interessant fyr. Han holder meg beskjeftiget og sørger for at innboksen er oppfylt. Han er en 38-åring som blir hentet av Milan, en av verdens største klubber, sier MLS-sjefen Don Garber i et intervju med ESPN.

Zlatan spilte i Milan fra 2010 til 2012. På den tiden ble det 42 mål i Serie A på 61 kamper.

Veteransvensken har selv spøkt med at Spania blir neste stoppested.

– Hei, Spania! Gjett én gang. Jeg kommer tilbake, skrev han på Instagram i slutten av oktober.

