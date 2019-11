Toppkampen Liverpool - Manchester City ser du søndag fra kl.17.00 på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Fredag møtte Jürgen Klopp pressen før møtet med tittelkonkurrent City på Anfield. Tyskeren kom med to gode, og en dårlig nyhet rundt skadesituasjonen i laget.

Virgil van Dijk trente ikke med laget torsdag, men det er ingen dramatikk rundt det, kunne klopp melde. Det har også vært spørsmål rundt Jordan Henderson som ikke spilte mot Genk i midtuken.

– Det var andre årsaker til at Virgil ikke var her i går, men han er helt fint. Jordan er klar, og Joël Matip er fremdeles ute i likhet med Xherdan Shaqiri. Det er vel det, sier Klopp.

– Alt ligger til rette

Liverpool-manageren ser frem til storkampen og mener alt ligger til rette for en god fotballkamp.

– Det er en veldig viktig kamp. Veldig, veldig viktig kamp. En stor kamp, to veldig store lag som møter hverandre. Alt ligger til rette for en god fotballkamp, så får vi se hvem den blir god for, sier Klopp og legger til:

– Det er gode nyheter at det er på Anfield, noe som er kult. Flomlys. Vi får se, alt ligger til rette, og ingen kan gjemme seg. Vi kan ikke bare være offensive, men hvis vi ikke er modige mot Man City har vi ingen sjanse. Vi må skape ting.

– Posisjoneringen vår må være perfekt. Vi må virkelig prøve å tilpasse oss hva motstanderen gjør, og sørge for at de ikke får gjort det. Det kan føre til andre ting. Det blir en interessant kamp, understreker tyskeren.

– Kunne ikke respektert han mer

Duellen Liverpool - Manchester City er også duellen mellom Klopp og Pep Guardiola.

– Jeg kunne ikke respektert han mer. For meg er han verdens beste manager. Uansett hvor han drar har han stor påvirkning på laget. Nå er han i Manchester City, og de gjør det jo greit, sier Klopp og legger til:

– Det endrer seg ikke under kampene fra min side. Jeg har ikke noe negativt forhold til noen på sidelinjen. Det kan se slik ut, men det er respektfullt. Veldig respektfullt. Det handler om hvem vi støtter og hva vi kan gjøre med lagene våre.

Saken oppdateres!