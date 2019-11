Faktisk kan vi takke vår egen kultfilm, Flåklypa Grand Prix, for at den svenske superbil-produsenten Koenigsegg finnes i dag.

Det var nemlig etter at grunnlegger Christian von Koenigsegg så denne filmen, at han fikk inspirasjon til å starte sitt helt eget bilmerke.

I 1994 gikk drømmen i oppfyllelse. Koenigsegg ble etablert, og siden den gang taler historien mye for seg selv.

I dag bygger den svenske superbil-produsenten noen av verdens raskeste og mest eksklusive biler. Og det er lange ventelister dersom du skulle ha rundt 20 millioner å svi av på en nytt «egg» fra Ängelholm i Sverige.

Skal ansette flere hundre nye

Grunnet den store etterspørselen på biler, har Koenigsegg nå gått ut med at de skal vokse ytterligere.

Vi snakker om en mulig dobling av antall ansatte. I dag har Koenigsegg rundt 300 ansatte, og nå vil svenskene ansette «noen hundre nye personer» til produksjonsanlegget i Ängelholm.

Det fortalte nylig den operative sjefen, Halldora von Koenigsegg, under «Web Summit» i Lisboa. Dette er for øvrig en av de største tech-konferansene i verden.

– Vi har behov for mange software-utviklere og ingeniører. Men også mekanikere, ja alt til hele produksjonen, sier Halldora til Nyteknik.se.

Koenigsegg Regera er verdens raskeste bil målt 0-400-0 km/t med tiden 31,49 sekunder.

Slik feirer Koenigsegg én million følgere

Dobler produksjonen

Under tech-konferansen denne uken, fortalte Halldora at «de gjerne vil høre fra deg, dersom du føler deg kvalifisert og er interessert i å flytte til Sverige».

Koenigsegg Jesko er den nyeste modellen i stallen.

Med andre ord: Drømmer du om å jobbe i Koenigsegg og har god peiling, har neppe sjansen vært bedre for et mulig jobbintervju.

Målet til Koenigsegg er å doble produksjonen fra cirka 20 biler per år i dag, til 40 på litt sikt. I tillegg til å satse videre på rene hyperbiler med bensinmotorer, skal Koenigsegg også trappe opp satsningen på del- og helelektriske modeller.

Det ble klart etter at Nevs (National Electric Vehicle Sweden AB) kjøpte 20 prosent av Koenigsegg for 150 millioner euro, for et års tid tilbake.

Jesko er oppkalt etter faren til Christian von Koenigsegg. Bilen leverer 1.600 hk (på E85 bensin) og brutale 1.500 Nm.

Se video: Her er vårt møte med Il Tempo Gigante. Bilen som har bidratt til at Koenigsegg finnes i dag.