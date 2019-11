Med seier mot Strømsgodset søndag vil Molde bli seriemester. Men det er langt ifra den eneste grunnen til at det er god stemning i Rosenes by om dagen.

I alle år har Rosenborg vært den store rivalen.



Og det at Rosenborg sliter tungt i serien i år, og at trønderne risikerer å gå glipp av både medalje og spill i Europa neste, det gleder virkelig Molde-leiren.

– Vi skal først og fremst passe på oss selv. Men hvis vi opplever at Rosenborg i tillegg detter utafor, så er jo det bare et ekstra tilskudd i gleden, sier Molde-trener Erling Moe før søndagens runde i Eliteserien.

– Julaften på forhånd

Han understreker at han ikke tar noe for gitt. Gullet er fortsatt ikke i boks, påpeker han. Likevel vet moldenserne at det nærmest skal et under til for at det ikke blir seriegull i år.

– Det at vi tar gull og i tillegg vipper Rosenborg ut av medaljestrid og Europa-strid ... det er ikke noe som varmer et Tornekratt- og MFK-hjerte mer. Vi har jo fått julaften på forhånd, sier leder i Moldes supporterklubb, Eva-Brit Mauseth.

Tre serierunder før slutt leder Molde serien med åtte poeng. Seier mot Strømsgodset søndag er derfor nok til seriegull. Alternativt er det nok at Bodø/Glimt ikke vinner borte mot Rosenborg samtidig.

– Det spørs om jeg ikke må en tur på polet i løpet av uka, sier Moldes Eirik Hestad.

Tror tiden med fullstendig RBK-dominans er over

Dersom Molde blir seriemester i år, vil det være det fjerde seriegullet siden 2011. Det er like mange som Rosenborg har i samme periode.

Riktignok har Rosenborg fire på rad nå, men det er liten tvil om at forskjellen er stor fra glansdagene til trønderne der det nærmest var opplest og vedtatt at Rosenborg skulle bli seriemester. Fra 1992 til 2004 vant Rosenborg 13 seriegull på rad.

– Jeg tror den tiden som Rosenborg ønsker seg tilbake til er over. Jeg tror gullet vil skifte hender oftere enn hva tilfellet har vært, sier Erling Moe.

Selv om det etter all sannsynlighet vil stå 4-4 i antall seriemesterskap mellom klubbene siden 2011 etter årets sesong, og Molde har vunnet det siste, mener Moldes Eirik Hestad det er for tidlig å snakke om at hegemoniet har endret seg.

– Skattelistene kom jo nettopp ut, og der er det ikke vanskelig å lese at det er fordel Rosenborg fortsatt. Men hvis vi klarer å bygge opp et lag som etablerer oss som nummer én, så kanskje vi tar igjen Rosenborg på skattelistene også, sier Hestad.

Selv om moldenserne gjerne sender av gårde et par stikk i retning trønderne, er det en slags respekt der likevel.

– At de ikke tar medalje, det bryr jeg meg ikke om. Men at de kan gå glipp av Europa er jo litt artig. Men det er tre kamper igjen, og jeg tror egentlig de vinner kampene og klarer det. Uansett tror jeg Rosenborg kommer til å slå tilbake og vinne ting igjen, sier Eirik Hestad.