Microsoft-topp bekymret over økning i cyberangrep

Presidenten i Microsoft, Brad Smith - Bill Gates' høyre hånd - var fredag på en lynvisitt i Oslo. I it-gigantens nye lokaler i Bjørvika var han med på den offisielle åpningen av to datasentre i Norge, som tilbyr datalagring i skyen til norske selskaper og offentlig sektor. Men i sin innledning snakket Smith mest om utfordringene ved at samfunnet blir mer og mer digitalisert.

– Teknologiske framskritt gir uendelige muligheter, men også store farer, sa Smith til en forsamling med blant annet digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) og representanter fra blant annet DNB, Telenor og Equinor.

– Dette forplikter oss alle til å ta ansvar og til å samarbeide, sa Smith.

Data som våpen

Smith er særlig bekymret for et økende antall cyberangrep, og at datateknologi og hacking brukes som våpen for å ramme kritisk infrastruktur. Et eksempel er dataviruset som ble spredt internasjonalt 12. mai 2017. Det satte store deler av det britiske helsevesenet ut av spill. Pasienter ble avvist, og planlagte operasjoner kunne ikke gjennomføres. Også tyske tog og flere internasjonale selskaper ble rammet av viruset, som mange mener myndighetene i Nord-Korea sto bak. Brad Smith tror at dette er en type angrep vi vil se mer av framover.

– Jeg tror dessverre at vi må gå ut i fra at når verden blir stadig mer digitalisert, vil noen land bruke datateknologi for å angripe andre. Vi har sett en jevn økning av dette i fem års tid, sier Smith til TV 2.

Digital fredsavtale

Den siste årene har Microsoft stått spissen for et samarbeid med andre it-relaterte selskaper, der alle forplikter seg til å ikke hjelpe eller legge til rette for dataangrep. Og ifjor lanserte Microsoft i samarbeid med den franske regjeringen en digital fredsavtale, der også regjeringer forplikter seg til å jobbe mot dataangrep. Den digitale fredsavtalen blir kalt «Paris Call», og til nå har nesten 70 land skrevet under.

– Flere land vil slutte seg til avtalen neste uke, når vi har et nytt møte i Paris, sier Smith til TV 2.

– Men noen regjeringer kan jo signere denne avtalen, og likevel organisere dataangrep i det skjulte. Er det da noe poeng i en slik avtale?

– Vel, når man tenker på hva som opprettholder fred, så er det klare, internasjonale regler. Og regler er noe av det vi nå lager. Vi trenger også riktig informasjon for å holde regjeringer ansvarlige hvis de bryter reglene.

– Tror du Russland vil bli med på denne avtalen?