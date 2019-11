– Hva i all verden er dette?

Slik startet e-posten som Henning Bruun på 47 år fra Tomter i Østfold sendte oss i Broom.

Han hadde nettopp knipset et bilde av en heller firkantet og ikke så veldig stor bil som sto på en elbil-ladeplass i Drøbak.

– Jeg er ikke sikker på om dette var noen elbil, altså. Den var i alle fall ikke tilkoblet ladestolpen. Men det skal også sies at den dro av gårde rett etter jeg tok bildet. Så jeg fikk ikke flere bilder av den enn dette, forklarer Henning.

– Den var jo litt kul og annerledes, nesten litt sporty til å være en så liten kassebil. Jeg vil anslå størrelsen omtrent som på en litt eldre Toyota Yaris Verso. Den ble i alle fall veldig liten der den sto ved siden av en Tesla, forklarer vaktmesteren og skiltmontøren videre.

Ny elektrisk Suzuki

– Den var ikke kamuflert på noen annen måte enn at emblemene var teipet over så noe hemmelig må det være. Jeg har i alle fall ikke sett noen slik bil tidligere. Om jeg skal tippe så tror jeg nok det er noe japansk, avslutter Henning.

Det er denne bilen, en Maruti Suzuki Wagon R Electric, som er på test i Norge akkurat nå.

Den observante Henning har nok helt rett i sin antagelser om at dette er noe japansk. Dette er nemlig en Suzuki Wagon R. En bil som i tidligere generasjon også fantes i Norge som en bitteliten MPV, eller flerbruksbil.

Bilen som Henning så i Drøbak har det som ser veldig ut som en ladeluke på venstre forskjerm. Den har også tyske skilter. Mye tyder dermed på at dette er en ny elbil som testes i Norge.

Dette leder tankene våre videre til India,. Maruti Suzuki er et indisk datterselskap av Suzuki og de skal blant annet bygge elbiler basert på nettopp Suzuki Wagon R.



Planen skal være å komme på markedet i 2020. Dog uten at det har noen hast. Det står å lese på hjemmesidene til Maruti Suzuki.



Suzukien ble liten ved siden av en Tesla. Foto: Henning Bruun.

Kan kanskje komme til Norge

– Vi er kjent med at Suzuki jobber med denne elbilen nå. Men vi kjenner ikke noe til bilen som er på test i Norge.



Det sier Lars Havre som er markedssjef hos den norske Suzuki-importøren.

Om den vi komme til Norge er han ikke helt sikker på.

– Nei. Det kommer jo an på så mange ting. Rekkevidde, pris, utstyr og alt det der. Så det må vi få vurdere om og når det blir aktuelt. Denne bilen blir nok uansett ikke klar for salg før i 2021, tror Havre.

Det at nye elbil-modeller testes i Norge gir jo på mange måter mening. Det finnes vel knapt et sted i verden hvor tettheten mellom ladepunktene er høyere enn nettopp her på berget. Dessuten byr vi på både varierte kjøreforhold, vinterkulde og snø i tillegg. Dette er jo også viktige faktorer under utviklingen av nye elbiler.



