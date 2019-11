Søndag fra kl. 14.30: Se Manchester United-Brighton på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Faktisk har Rashford og Martial scoret åtte av de ti siste målene for United.

Rashford fryder seg over å ha passert 50 scoringer, og ser fram til å nå nye milepæler – helst så raskt som mulig.

– Forfriskende partnerskap

– Det er en god følelse. Men jeg ser nå fram mot de neste 50, eller 100 scoringene. Og så ønsker jeg å score mer regelmessig, sier Rashford til Premier League Productions.

– Det er litt vanskelig å nyte øyeblikkene, fordi jeg alltid ser framover. Det har vært en periode der alt har gått veldig fort framover. Men jeg scorer mål og spiller mange kamper – og det ønsker jeg å fortsette med, fortsetter 22-åringen.

Rashford skryter av samspillet med angrepskollega Anthony Martial, som har vært meget sterk etter at han nylig kom tilbake fra et to måneder langt skadefravær.

– Det er veldig forfriskende å ha et slikt partnerskap med noen. Akkurat nå er vi inne i en virkelig positiv tid, men vi kan definitivt forbedre oss masse. Vi kan legge mer opp til hverandre, og vi kan score flere mål, mener Rashford.

Lærer av Solskjær

Som elleveåring var United-angriperen med i en reklamefilm som hyllet Sir Bobby Charlton. Det syntes han var veldig stort.

Nå er det en annen United-legende som står sentralt i Rashfords fotballiv, og 22-åringen passer på å suge til seg lærdom fra lagets tidligere scoringsmaskin Ole Gunnar Solskjær.

– Det viktigste jeg kan lære fra Ole er posisjonering. Og iveren etter å være i de rette områdene hele tiden. For det er der du scorer målene. Ikke ved å være på rett plass av og til – men ved å være der hver gang, påpeker 22-åringen.

– Om du kommer deg i riktig posisjon 10-15 ganger i løpet av en kamp, kan du score både ett og to mål, sier engelskmannen.

Søndag spiller Marcus Rashford og Manchester United hjemmekamp mot Brighton. Ingen blir overrasket om Rashford og Martial igjen scorer for United. Den ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 14.30.