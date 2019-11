Det er dårlige nyheter for et allerede skadeplaget United-lag. Skotten måtte gå av banen med skade i gårsdagens Europaliga-kamp, der Solskjærs menn slo Partizan komfortabelt 3-0.

Også svenske Victor Lindelöf er usikker før søndagens kamp.

– Forhåpentligvis vil Scott være tilbake. Forhåpentligvis Victor også, men han har ikke trent denne uken. Det er ryggen hans, sa Manchester United-manageren på en pressekonferanse i forkant av kampen mot Brighton.

En som definitivt ikke spiller søndag, er Ashley Young. Med Luke Shaw på skadelisten, tyder det meste på at unge Brandon Williams bekler venstrebacken mot Brighton.

– Det finnes alternativer. Jeg kommer ikke til å gi dere laget nå. Ashley er suspendert, og jeg følte vi trengte et sterkt og erfarent lag mot Partizan. Vi ville bare vinne, sier nordmannen.

Hyller Greenwood

Manchester United-manageren benyttet anledningen til å skryte av yndlingen Mason Greenwood. 18-åringen imponerte mot Partizan, og scoret de rødkleddes første mål.

Solskjær mener Greenwood er på vei opp igjen etter å ha opplevd noen nedturer. Nordmannen sa seg enig da journalistene sammenlignet unggutten med Robin van Persie.

– Det er definitivt likheter. Han er veldig rolig i avslutningsøyeblikket. Det er naturlig for han. Venstre, høyre, jeg tror fortsatt ikke han vet hvilken fot som er hans beste. Det gjør det vanskelig for forsvarerne.

– Det som er bra er at han kan gjøre det foran et fullsatt Old Trafford. Han lar seg ikke affisere av anledningen. Det er det samme for han om han spillere med kompisene i parken, eller det er en cupfinale, han avslutter på samme måte.

Unggutten har scoret tre mål på sine fire siste kamper fra start, og Solskjær tror 18-åringen går en god karriere i møte.

– Hvis det tar et par år for han å virkelig slå gjennom er det verdt det for oss. Jeg styrer på den måten jeg mener vi kan få mest ut av Mason.

Forberedt på tøff kamp

Solskjær er forberedt må en tøff kamp mot Brighton.

– Vi spilte mot Brighton ganske raskt etter at jeg kom inn i fjor, og jeg synes de ga oss god kamp. Vi var heldige som vant. De har mange gode spillere og er komfortable med ballen.

– De siste fire kampene har de virkelig vært gode. De dominerer mot lag og kontrollerer kamper. Til og med i tapet mot Aston Villa kontrollerte de kampen helt til de fikk en mann utvist. Så jeg regner alle deres siste fire kamper som seiere egentlig. Vi må ha mye energi, og presse dem godt, fordi vi kan ikke la dem være komfortable her på Old Trafford.

