Årets første skaper kaos

Statens vegvesen har store mannskaper ute for å salte og strø på Østlandet. Likevel skaper den første snøen som alltid trafikkproblemer.

E 18 ble i en periode stengt ved Kråkstad utenfor Ski etter at tre biler var innblandet i et uhell ved 13-tiden. Heldigvis ble det ikke meldt om alvorlige personskader.

– Vi oppfordrer trafikantene til å avpasse farten etter forholdene og kjøre forsiktig, tvitrer Vegtrafikksentralen øst. De forsikrer at «alt av mannskap» er ute og jobber for å hindre trafikkuhell.

Farevarsel

Politiet i Oslo fikk fredag formiddag mange meldinger om svært glatte veier, også hovedfartsårene.

Også i Agder er det snø i lufta, og politiet minner om hvor viktig det er med gode dekk på bilen.

Ifølge værvarslene fortsetter det å snø mange steder både fredag kveld og lørdag formiddag, men ikke i store mengder. Meteorologene har likevel sendt ut farevarsel.

Fra fredag formiddag til lørdag kveld er det varslet sludd og snø, lokalt 5-10 centimeter. Mest nedbør blir det øst for Oslofjorden og Mjøsa.

Er du en av dem som jubler for snøfnuggene som daler ned over Østlandet i dag, kan du nyte helgen i fulle drag.

På Østlandet skal snøværet fortsette gjennom helgen.

– Det vil bli lett snøvær på hele Østlandet, av og på hele helgen. Men totalt sett snakker vi ikke om de store mengdene. Fra nå og frem til mandag morgen kan det totalt bli rundt 20 centimeter, sier vakthavende meteorolog Beathe Tveita ved StormGeo til TV 2.

Jevnt dryss

Snøen som daler ned over hovedstaden nå vil bre seg sakte nordover på Østlandet, samt vestover mot Telemark.

På ettermiddagen og kvelden er det også ventet snø nord for Mjøsa, samt vestover i Langfjella.

SNØDRYSS: Vestlandet får en perfekt novemberhelg, med nysnø på toppene, sol og blå himmel. Her fra Aurlandsdalen i Sogn og Fjordane. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2

– Totalt blir det ikke store snømengdene, men det vil drysse jevnt, sier Tveita.

Mens Østlandet får mest snø i helgen, blir Vestlandet og Trøndelag værvinnerene.

Både Vestlandet og Trøndelag får fint og kaldt i helgen, med mye sol, sier meteorologen.

Uvanlig kaldt

Reiser man lenger nordover blir det stadig mer skyer.

Nord-Norge kan vente oppholdsvær og perioder lettskyet. Mens opp mot Nordkapp kan vente seg enkelte snøbyger det kommende døgnet.

Temperaturmessig er det ganske kaldt. Siste døgnet har det vært svært kaldt i på Hardangervidda, med ned mot 25 kalde grader.

– Det er spesielt kaldt nå til denne årstiden å være. Årsaken til dette er at lavtrykkene over lang tid nå har tatt en sørlig bane. Noe som gjør at vi har fått kalde vinder fra nord noen dager. Denne kjølige værtypen vil fortsette også inn i helgen, mens utover i neste uke kommer nok temperaturen til å stige noe, sier Tveita.