Regjeringen endrer omdiskutert lov etter kraftig kritikk: – En seier

I tillegg til dette, innføres det en ny ordning hvor de som ikke har mottatt pleiepenger sammenhengende i tre år, vil få dette i seks uker etter at barnet dør.

– Dette er ekstremt viktig, slik at disse foreldrene kan områ seg, ha tid til å sørge og tid til å tenke på en begravelse, sa Ropstad.

– Fantastisk

Kamilla og Mads var både rørt og fornøyd over at regjeringen nå foretar disse endringene.

– Det er fantastisk at de erkjenner at foreldre har bruk for tid til å sørge, sier Kamilla til TV 2.

– Vi drar ikke nytte av denne ordningen, men hvis vår historie har bidratt til denne endringen, har det vært verdt å stå frem, sier Mads.

Foreldrene er glad for at historien til Victor Elliot blir brukt for å skape en endring.

– Vi har satt et ansikt på et komplisert problem, og det virker som det var nødvendig for å gjøre problemet litt mer nært, sier de.

Begge er enig i at dette er en god start, men håper det kan åpne dørene for flere endringer.

– Vi håper at de over tid anerkjenner foreldrene likt. Men det er et flott utgangspunkt å jobbe ut i fra, og det er en seier, sier Mads.

– Sorgdiskriminerende

Bettina Lindgren er styreleder i Løvemammaene. De er en frivillig, interessepolitisk organisasjon som jobber for å opplyse om, forbedre og sikre syke og funksjonshemmede barns rettigheter i Norge.

Hun sier til TV 2 at de er veldig positiv til at regjeringen ser at det var feil å kutte, og at de nå velger å gå tilbake. Men Lindgren mener ordningen var for streng i utgangspunktet.

– Det de kommer med nå er litt byråkratisk og sorgdiskriminerende. Vi har sendt et lovforslag til Ropstad der vi foreslår at regelen bør gjelde alle som har mottatt pleiepenger. Det er helt forferdelig å miste et barn uansett om det skjer etter tre år eller tre uker, sier Lindgren.

– Ikke godt nok

Partileder i SV Audun Lysbakken sier det er bra at regjeringen retter opp i sine feil. Men mener fortsatt ikke det er godt nok.

– Å gå tilbake til et kunstig et kunstig skille mellom om man har hatt støtte i tre år, eller to år og elleve måneder når barnet dør, er helt uforståelig når vi vet hvor urettferdig det slår ut, sier Lysbakken til TV 2.

SV fremmet et forslag på Stortinget torsdag, hvor de forslår å gi alle foreldre som mister barnet sitt rett til pleiepenger i tre måneder.

– Det burde Ropstad også bli med på, sier Lysbakken.