Runde 12 av årets Premier League sparkes i gang med en skikkelig kamp for tilværelsen mellom Norwich og Watford fredag kveld.

– Det er klubber som er innstilt på at hvis ting ikke går helt deres vei, så kan det fort bli nedrykkstrid. Derfor er denne kampen så enormt viktig. Jeg tror den kommer til å bli vanvittig intens, spår TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

De to lagene ligger nederst på tabellen. Norwich med syv poeng, ligger plassen over Watford med fem poeng.

– Watford har ennå ikke vunnet så langt denne sesongen her, mens Norwich fikk en god start og så har de slitt voldsomt med mye skader, og de har tapt fem av sine seks siste kamper. Så for begge disse to lagene her, er kampen i kveld enormt viktig. Det er litt sånn at begge lag er nødt for å gå for tre poeng, hvis de skal prøve å komme seg ut av den der nedrykksumpen de nå ligger i, sier Berg.

Hun har mest tro på at Norwich og manager Daniel Farke er laget som kommer seg opp av nedrykkstriden.

– Det er nettopp fordi de har gått inn i starten av sesongen med såpass mye skadetrøbbel, at når de begynner å få tilbake spillere nå så tror jeg det kan se bedre ut, sier Berg og legger til:

– Watford er en klubb som ofte er litt opp og ned, og det er veldig store bølgedaler for den klubben.

Deeney tilbake for Watford

Men én spiller kan bli nøkkelen for Watford fredag kveld.

– De får tilbake Troy Deeney sannsynligvis i kveld, og det er kjempeviktig fordi de har slitt foran mål. De er det laget som har scoret færrest mål så langt i Premier League med kun seks stykker. Så når kapteinen, spissen og klubblegenden, Troy Deeney sannsynligvis er klar til kamp i kveld, så blir det kjempeviktig, mener Berg.

Men også Norwich har noen spillere som kan avgjøre kamper. Teemu Pukki har derimot ikke scoret siden seieren over Manchester City 14. september, og Norwich har kun scoret to mål på de siste seks kampene. Men skulle den finske angriperen åpne målkontoen igjen fredag kveld, kan det fort begynne å gå oppover for den nyopprykkede klubben, tror TV 2s fotballekspert.

– Emiliano Buendía har vært bra og er en av de spillerne som skaper flest sjanser i Premier League. Så hvis Teemu Pukki finner målformen igjen, så kan jo det etter hvert begynne å funke også offensivt.