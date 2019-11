Legenden Ozzy Osbourne (70) slapp fredag låta «Under The Graveyard», hans første soloutgivelse på nesten ti år.

Låta er en massiv ballade som bygger opp mot hans kommende album, «Ordinary Man» som slippes tidlig i 2020.

– Dette albumet er en gave fra høyere makter, og er et bevis for meg at en skal aldri gi opp, sier Ozzy Osbourne om utgivelsen i en pressemelding fra Sony Music.

Post Malone

Det hele startet da datteren til Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, kom og spurte om rockelegenden ville samarbeide med Post Malone.

NY PLATE: Ozzy Osbourne fremstår svært mørk på coveret til sin nye singel «Under the graveyard». Foto: Sony Music

– Det første jeg tenkte var; – Hvem faen er Post Malone? Jeg reiste til produsenten Andrew Watt og han sa vi skulle jobbe raskt. Etter at vi hadde gjort sangen med Post Malone, spurte han om jeg ville lage en hel plate med ham og det ville jeg, forteller Ozzy Osbourne til Universal Music.

Albumet er spilt inn i Los Angeles og Ozzy har fått med seg produsenten Andrew Watt på gitar, Duff McKagan (Guns N' Roses) på bass og Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) på trommer.

Gir seg aldri

I 1993 annonserte Ozzy at han at han hadde gitt ut sitt siste album, holdt sin siste konsert, og at han pensjonerte seg fra musikken.



Han kom imidlertid tilbake allerede to år senere med albumet Ozzmosis, og startet den mer eller mindre årlige konsertturneen «Ozzfest».