Pledd, kakao og levende lys er for mange redningen når mørketiden banker på døra.

Det mange ikke vet er at stearinlys kan være helsefarlig og forurense inneklimaet like mye som moderat røyking.

– Tente lys, og spesielt lys som brenner ned, danner ganske mye sotpartikler. Dette er på nivå med det vi ser ved moderat røyking innendørs eller svært forurenset byluft, forteller leder for seksjon for luft og støy ved Folkehelseinstituttet, Johan Øvrevik.

Alvorlig for astmatikere

Øvrevik forteller at sotpartiklene spesielt har innvirkning på de med kroniske sykdommer.

VIKTIG FOR ASTMATIKERE: Anna Bistrup er seniorrådgiver i Astma- og Allergiforbundet.

– Sotpartikler har en del helseeffekter og påvirker ganske mange kroniske sykdommer. Dette gjelder særlig lunge-, hjerte- og karrsykdommer, sier han.

Anna Bistrup, seniorrådgiver i Astma- og Allergiforbundet, forteller at luftforurensningen spesielt kan påvirke astmatikere.

– Dette er kanskje spesielt viktig for astmatikere som trenger et godt inneklima. Sotpartikler kan gjøre det verre for sykdommen, sier hun.

«Verstinglyset»

Bistrup peker på at stakelys er verstingen når det kommer til sotpartikler.

– Stakelys forurenser mest, deretter har vi kubbelys og telys, forteller hun.

Den beste løsningen er å droppe stearinen, og heller satse på LED-lys.

– Man skal ikke ta bort kos og hygge, men det er viktig å vite at man har alternativer. LED-lys er det beste for inneklima, sier Bistrup.

Øvrevik presiserer at heller ikke han går aktivt ut og advarer mot stearinlys, men at man kan redusere bruken.

– Vårt generelle råd er å vise moderasjon. Man trenger ikke fylle hele stua med stearinlys, sier han.

Slukkingverktøy reduserer faren

Selvom stearinlys avgir sotpartikler er det også andre ting i hjemmet som forurenser inneklimaet.

– Man må huske at det er mange andre ting som forurenser luften i et hjem. Deriblant stekeovnen, sier Øvrevik.

Dessuten blir de fleste av sotpartiklene utløst når lyset brenner ut, og derfor anbefaler Bistrup bruk av slukkeverktøy.

– Et slukkeverktøy kveler veken. Man stanser dermed flammen øyeblikkelig, fremfor å la den gløde og avgi soten.