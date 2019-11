Foran fredagens landskamp mellom Norge og Nord-Irland på Vikings hjemmebane, SR-Bank Arena, gikk blant annet Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun høyt ut og oppfordret publikum til å kjenne sin besøkelsestid.

Målet var å slå Bergens tilskuerantall for kvinnelandslaget. I privatlandskampen mot England 3. september møtte 10.830 tilskuere opp på Brann Stadion da Norge vant 2-1.

– Løp og kjøp billetter med en gang. Og så håper vi jo å slå Bergens tilskuerrekord for kvinnelandslaget. Heia Norge, skrev hun på Facebook.

Men Stavanger maktet ikke å slå Bergens tilskuerantall for kvinnelandslaget. Leder for privatmarked i Viking, Eirik Bjørnø, opplyser at det foreløpig er solgt rundt 7000 billetter.

– Vi nærmer oss 7000 solgte, og vanligvis så blir det solgt mellom 1000 og 1500 i døren før kamp, opplyser Bjørnø til TV 2.

Han hevder at de i Stavanger ikke bryr seg om at Bergen fremdeles troner på publikumstoppen for en kvinnelandskamp.

Bjørnø minner nemlig om at Stavanger allerede har slått rekorden i en kvalifiseringskamp, som er på 5134 tilskuerne fra da Norge slo Nederland i avgjørende VM-kvalifiseringskamp på Intility Arena i Oslo i fjor høst.

– Rekorden til Bergen kom i en uoffisiell landskamp. Rekorden for en offisiell kvalifiseringskamp har vi knust for lenge siden, sier Bjørnø.

– Så dere er ikke bitre over at Bergen fremdeles har det høyeste tilskuertallet?

– Overhodet ikke. Vi er superglad for at vi har mer enn doblet tilskuerantallet fra forrige gang kvinnelandslaget spilte landskamp i Stavanger. Med 7000 solgte billetter allerede er det en helt formidabel økning, og økningen viser at kvinnefotballen i Norge er på riktig vei, svarer han.

Norge – Irland fra i fjor sommer var tidligere den best besøkte landskampen i Rogaland med 3609 tilskuere.

– På fredagens landskamp håper vi på over 8000, og vi håper mest mulig kjøper billetter gjennom dagen, konstaterer Bjørnø.

PS: Tilskuerrekorden for kvinnelandslaget i Norge er fra Ullevaal før OL i år 2000, da 15.762 tok turen for å se Norge mot USA. Kampen ble spilt om sommeren under Norway Cup.