Elbilen er den store vinneren – mens dieselbilene taper. Det har vært den etablerte sannheten i det norske bilmarkedet de siste årene.

I nybilmarkedet har elbilene tatt store markedsandeler, mens biler med "bare" diesel- eller bensinmotor har mistet mye salg.

Men i bruktmarkedet er ikke situasjonen like entydig. Her er nemlig situasjonen for elbilene drastisk endret det siste året. Og plutselig kan en dieselbil være mer attraktiv og oppnå bedre pris, enn en sammenlignbar elbil.

Denne uken har DNB gjennomført sin årlige bilkonferanse, DnB Mobility. En av dem som holdt innlegg der var Roar Øverby i leasingselskapet Autolease. Han er ekspert på restverdier og risikotagning i bilmarkedet og har ansvaret for omkring 30.000 biler.

– Dette hadde ikke mange trodd

Han trakk blant annet frem et svært konkret eksempel: Tre år gammel VW Golf, en elektrisk, og en med dieselmotor. Nå er faktisk dieselutgaven den mest attraktive i bruktmarkedet.

– Ikke mange trodde at en tre år gammel diesel-Golf skulle være verdt mer enn en e-Golf, sa han, ifølge bransje-nettstedet BilNytt.no.

Øverby tok opp at det har skjedd mye på de siste tre årene, og viste frem bruktbilannonser av tre år gamle brukte Golf med både elektrisk drivlinje og dieselmotor.

Nå kommer et helt nytt bilmerke til Norge

e-Golf har vært en stor suksess i det norske markedet. Men som bruktbil er den ikke lenger like attraktiv som før.

Ekstremt negativ prisutvikling

– Man får i dag mer penger for en tre år gammel diesel-Golf enn en e-Golf. Hvem hadde trodd det for tre år siden? Da ble diesel spådd nord og ned, poengterte han.

I stedet viser det seg at mange dieselbiler holder seg godt i verdi, mens enkelte elbiler har gått helt motsatt vei:

– Det har vært en ekstremt negativ prisutvikling på e-Golf, Nissan Leaf og lignende modeller det siste året, ikke minst det siste halve året, sa Øverby, ifølge BilNytt.

Elbil på langtur: Da må du vite hva du gjør

Bremset skikkelig opp

Her handler det i hovedsak om det vi kan kalle førstegenerasjons elbiler. De har begrenset rekkevidde og en del teknologi som nå begynner å fremstå som litt gammeldags, sammenlignet med de nyeste konkurrentene.

For bare noen år siden hadde flere av disse lange ventelister. De gikk også unna som varmt hvetebrød i bruktmarkedet. Men så bremset det altså skikkelig opp.

Atle Falch Tuverud i BilNytt spår et uoversiktlig brukbilmakrked i flere år fremover.

BilNytts sjefredaktør Atle Falch Tuverud var til stede på DnB Mobility. Han er ikke overrasket over det som kom frem her:

– Vil få det tøft

– Nei, vi har også registrert denne tendensen en tid. Det kan være betydelig prisforskjell på tre år gamle biler som hadde omtrent samme utsalgspris da de var nye. Det er flere eksempler der diesel-Golfen i dag er verdt over 20.000 kroner mer. Dette har selvfølgelig også en sammenheng med hvor mage biler som er tilgjengelig i bruktmarkedet av de ulike drivlinjene. Endringer i markedet viser hvor vanskelig det er å sette restverdier for de profesjonelle aktørene. Da blir det naturligvis enda vanskeligere for privatpersoner som skal kjøpe eller selge bil, sier Falch Tuverud i BilNytt.

– Hva tror dere om utviklingen fremover?

– Det er naturligvis vanskelig å spå, men mye tyder nok på at førstegenerasjons elbiler vil få det tøft de neste årene. Det er mange av dem i markedet og etterspørselen vil nok synke ytterligere, når det nå kommer biler inn som går betydelig lengre og heller ikke nødvendigvis er spesielt kostbare. Det blir også svært interessant å følge utviklingen på dieselbilene videre. Vi ser altså at mange av disse klarer seg svært bra i bruktmarkedet. Her ligger det nok an til en uoversiktlig situasjon i mange år fremover, avslutter Atle Falch Tuverud.

Snart er det slutt for den elektriske Golfen, VW avslutter med spesialmodellen Exclusive.

LES MER: Nå er det supertilbud på ny e-Golf

Video: Dette kan bli en storselger, her er Volvos første elbil