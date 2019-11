Dr. Phil tatt på senga av «den kortvokste sosiopatens» avsløring

«Ukrainsk foreldreløs: Barn eller voksen sosiopat?» var tittelen på programmet, som ble sendt på amerikanske TV-skjermer torsdag kveld.

Natalia Graces adoptivforeldre, Kristine og Michael Barnett, har tidligere fortalt at de trodde at de adopterte en seksåring fra Ukraina, men i stedet fikk en «22 år gammel kortvokst sosiopat».

De to er nå siktet for omsorgssvikt, etter å ha forlatt Natalia Grace alene i en leilighet fylt med hermetikk og ferdigmat.

– Jeg var seks år gammel da jeg kom til USA. Kristine sa at jeg hadde vært hos minst 30 familier. Jeg husker ikke at jeg har vært i så mange familier, fortalte Natalia Grace i programmet.

Hun fortalte at familien som tok henne med seg til USA valgte å sende henne til en annen familie, etter at hun ble anklaget for å forsøke å knekke armen til et av fostersøsknene.

SENDT RUNDT: Natalia Grace Barnett skal ifølge fostermoren ha bodd hos minst 30 familier. Foto: Kristine Barnett

Den nye familien adopterte henne også videre, og Natalia Grace mener at dette skyldes pengeproblemer.

Etter å ha bodd hos en rekke familier, endte hun i 2010 opp hos Kristine og Michael Barnett.

– Det føltes som om jeg hadde funnet den riktige familien, fortalte hun til Dr. Phil, hvis egentlige navn er Phil McGraw (69).

Menstruasjon og kjønnshår

I et intervju med Daily Mail fortalte adoptivmor Kristine Barnett, at hun begynte å tvile på Natalia Graces alder etter at hun angivelig hadde både menstruasjon og kjønnshår.

SIKTET: Kristine og Michael Barnett på politiets arrestasjonsbilder. Foto: Politiet

I «Dr. Phil» var også Cynthia og Antwon Mans, som Natalia Grace nå bor hos.

– Hun har vært med oss i nesten syv år. Frem til nå har hun ikke hatt menstruasjon, sa Cynthia Mans i programmet.

Kristine Barnett har også hevdet at Natalia Grace forsøkte å ta livet av henne og familien en rekke ganger, og at den kortvokste jenta gjemte kniver over alt i huset, helte blekemidler i kaffekoppen og forsøkte å dytte fostermoren inn i et strømgjerde.

Alt dette nekter Natalia Grace for å ha gjort.

– Kristine sa at jeg gjemte kniver oppå kjøleskapet, under kjøleskapet, i skapene, og til og med i skrivepulten hennes. Jeg klarer ikke engang å nå opp til henne, selv når jeg står på en stol. Jeg klarte ikke å nå opp til et kjøleskap, sa Natalia Grace.

Hun forklarte at hun aldri har helt blekemidler i fostermorens kaffe, men at hun ble anklaget for det etter at Kristine Barnett fant en flaske rengjøringsmiddel ved siden av kaffekoppen sin.