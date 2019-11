Lokalhistoriker: – Ett viktig spørsmål står fortsatt ubesvart

Torsdag ble det børstet støv av en 64 år gammel forsvinningssak.

Politiet kunne endelig bekrefte at Kjell Norlis sensasjonelle funn, faktisk viste seg å være levningene etter Arne Odd Torgersen.

Torgersen var 21 år gammel da han på mystisk vis forsvant fra bygda Holum, nord for Mandal i Vest-Agder, tilbake i 1955.

Saken har hengt over samfunnet i alle årene som har gått siden.

På 1980-tallet ble saken foreldet og det har vært tøft for de pårørende å aldri få svar på hva som egentlig skjedde med ham.

Ubesvarte spørsmål

TV 2 treffer lokalhistoriker Gunlaug Nøkland i hennes bolig, bare 50 meter unna huset Torgersen bodde i.

Hun har skrevet flere bøker, blant annet om omstendighetene rundt Arne Odd Torgersens forsvinning.

I boka «Du vet for mye» skriver hun om soknepresten i Holum som forsvant i 1945 og om den unge gutten som forsvant fra sitt hjem i den samme bygda.

– Vi har jo ikke visst med sikkerhet at Torgersen faktisk var død. Han kunne ha reist til Australia eller vært et annet sted. Nå vet vi i alle fall det, og vi har fått en slags avslutning på denne saken, sier hun.

UBESVART: Lokalhistoriker Gunlaug Nøkland er lettet over at Torgersen nå er identifisert. Samtidig lurer hun på hvordan han kunne havne i situasjonen han havnet i. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Samtidig mener hun det gjenstår ubesvarte spørsmål.

– Hvorfor havnet han i denne situasjonen? Det spørsmålet er akkurat det samme, selv om han nå er identifisert, sier hun.

Nøkland tror det finnes gjenlevende der ute som vet ting som kan belyse hvorfor Torgersen forsvant, og håper de ferske opplysningene kan virvle opp ny informasjon.

Tror han ble gravd ned i ettertid

Alt tyder på at Torgersen ble utsatt for noe kriminelt.

I et intervju med Lindesnes Avis i september sier Nøkland at hun tror han ble tatt av dage, og at han først senere ble gravd ned på stedet han 64 år senere ble funnet.

– Det hadde vært frost såpass lenge at til og med elva var så tilfrosset at man kunne sykle over den, sa hun til lokalavisa.

Hennes teori er at Torgersen ble kalt ut av én eller flere gjerningspersoner, før han ble skutt og fraktet videre i en varebil. Flere vitner hørte to skudd natten han forsvant.

IDENTIFISERT: Arne Odd Torgersen forsvant i 1955. Over et halvt århundre senere er levningene funnet. Foto: NTB-arkiv / Scanpix

– Nå skal han få komme hjem

Kripos er sikre på at det er Torgersen som ble funnet på tomta til Kjell Norli. Både DNA fra tenner og gjenstandene som ble funnet sammen med levningene.

DNA fra tre kusiner og en fetter av Torgersen ble levert inn, og bidro til oppklaringen. Elin Margit Sodeland er en av dem.

– Det både godt og trist på samme tid, sier hun til TV 2.

Hun er nå 75 år og forteller at saken har vært med henne gjennom store deler av livet. De ubesvarte spørsmålene har alltid vært der.