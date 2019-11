Brannvesenet rykket fredag morgen ut til en brann i et gjenvinningsanlegg på Stord i Hordaland, der det brant i et lager med helsefarlig materiale.

Lageret inneholder blant annet det kreftfremkallende materialet eternitt, som brukes til vegg- og takplater.

Politiet fryktet helseskadelig røyk og nedfall, men tilføyde at vindretningen for øyeblikket er gunstig.

– To ansatte som var på vei til anlegget, ble stanset. Det brenner med åpne flammer og røyk som går rett opp, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om brannen klokken 6.30. Det er ingen beboere i nærheten, så evakuering har foreløpig ikke vært nødvendig.

– Det er varmgang i eternitten, så dette kan ta litt tid, sier Knudsen.

Like etter klokken 8 melder politiet at brannen er slukket, og at det fortsatt pågår arbeid på stedet.

– Ansatte sendt inn i området for å bistå brannvesenet, skriver politiet på Twitter.

(NTB/TV 2)