Politiet meldte om brannen klokken 05:12 fredag morgen.

Brannvesenet er på stedet med seks biler for å få kontroll på flammene og hindre spredning.

– Et vitne ringte og meldte om brann i to biler, og at det kunne være fare for spredning til garasjeanlegget bilene var parkert i, sier Christian Krohn Engeseth, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Det er ikke meldt om noen personskader i forbindelse med brannen.

Brannen har siden spredd seg til hele garasjeanlegget, som 05:48 står i full fyr mens brannvesenet jobber for å få kontroll på situasjonen.

– Det er veldig mye røyk i området, som sikkert vil oppleves som ubehagelig for beboere i nærheten sier Krohn Engeseth, som oppfordrer personer i nærheten av brannen om å holde vinduene lukket.

Politiet opplyser at Tvetenveien er stengt ved Tveta Senter som følge av brannen, noe som vil få konsekvens for trafikk og busser i området.

Krohn Engeseth sier det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

– Vi har ingen indikasjoner om at det skal være en påsatt brann, per nå. Det primære er å få slukket dette, sier operasjonslederen.

Saken oppdateres.