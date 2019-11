I et skriv til investorene i Facebook torsdag la administrerende direktør Mark Zuckerberg fram selskapets planer for unngå utenlandsk innblanding og desinformasjon på plattformen deres i forkant av valget neste år.

Etter skandalen med innblandingen fra analyseselskapet Cambridge Analytica etter forrige valg har selskapet varslet at de vil ta grep før årets valg. Tidligere i høst sa Zuckerberg at Facebook har et ansvar for å stanse misbruk og valginnblanding.

– Tiltakene inkluderer bedre å sikre brukerkontoene til folkevalgte, angi eierskap til politiske sider, og innføre tydeligere faktasjekking, skrev selskapet til investorene.

En analyse av aktivistnettverket Avaaz av 100 nyhetsartikler som gikk viralt på Facebook i de ti første månedene i år, avdekket at politisk tonede, falske nyheter fikk over 158 millioner visninger.

I rapporten kaller nettverket forekomsten som en «tsunami av politisk desinformasjon» til Facebooks brukere.

Facebook har vært under press for å forbedre hvordan selskapet oppdager innblanding og feilinformasjon, samt å granske politiske annonser. I midten av november, vil et system som gjør det klart når informasjon kommer fra statskontrollerte medier, trappes opp.