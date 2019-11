Se sammendrag i vinduet øverst!



Ole Gunnar Solskjærs mannskap har slitt voldsomt med å skape sjanser i flere kamper denne sesongen.

Særlig når motstanderens forsvar er i balanse. Det klarte de da Partizan ble slått 3-0 på Old Trafford.

– De har behersket å spille ut etablert forsvar. Det er kanskje første gang vi har sett i år, uansett turnering, sa tidligere landslaggsjef Nils Johan Semb fra kommentatorboksen.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp er enig.

– De fikk til å spille mot etablert forsvar. Det har de slitt veldig lenge med. Vi må ta med i betraktningen at motstanderen er svakere, men det var likevel et skritt i riktig retning for Solskjær og Manchester United. De var ikke spesielt gode i bortekampen, men det var de her, sier den tidligere Brann-profilen i TV 2s studio.

Selv gleder kristiansunderen seg over måten spillerne hans gikk inn i kampen på.

– De slapp ned skuldrene, spilte, tok litt sjanser og skapte sjanser. Det er alltid gledelig for en trener, slår Solskjær fast overfor TV 2.

Vil hvile spillere

Han understreker imidlertid at det har litt med motstanderen å gjøre.

– De gir oss rom, men vi tok vare på rommene og mulighetene i første omgang til å skape store sjanser. Vi var ikke like nøyaktige i avslutningene, men scorer tre og slipper ikke inn, så vi kan ikke klage, påpeker han.

Seieren sikret avansement fra gruppespillet i Europaligaen. Mot Partizan startet stjerner som Anthony Martial og Marcus Rashford. Solskjær varsler at flere av de viktigste spillerne vil få hvile i de siste kampene mot Astana og AZ Alkmaar.

Det kan komme godt med når det drar seg til med juleprogram i serien.

– Det er tøffe tak i Premier League. Vi er videre her nå, videre i cupen og får FA-cupen når den begynner. Dette gir muligheten til å gi kamper til dem som ikke har spilt så mye. Og hvile dem som har spilt mye. Det var viktig å gå videre, konstaterer United-manageren.

Skudd for baugen

Til tross for den tidvis vakre fotballen, fikk han seg også et skudd for baugen: Scott McTominay måtte av med skade da det gjenstod et kvarter.

Nå spørs det om skotten rekker ligakampen mot Brighton på søndag.

– Han sa at det gikk fint, men jeg vet ikke. Forhåpentligvis blir han klar, sier Solskjær til BT Sport.

Søndag fra kl. 14.30: Se Manchester United-Brighton på TV 2 Sport Premium eller Sumo!