I 1955 forsvant Arne Odd Torgersen sporløst fra sitt hjem i Holum, som ligger nord i Mandal i Vest-Agder.

Siden den gang har spørsmålet om hvor han ble av forblitt et mysterium, inntil denne uken.

Gjorde funn i hagen

Kjell Norli, var ute med gravemaskinen sin i hagen sin utenfor Mandal, da han støtte borti noe med graveskuffen.

– Etter å ha gravd en liten stund gjorde jeg funnet en snau halvmeter ned i bakken, sier Norli.

Det første Norli la merke til var et gammelt gevær som lå i jorda. Så kom en gammel støvel også til syne i jordhullet.

BORTE: Arne Odd Torgersen forsvant sporløst i 1955. Foto: Scanpix

Det viste seg at det var levninger til en person som lå i bakken.

– Når jeg fant kraniet så tenkte jeg at dette måtte være Torgersen. Geværet stemte også godt med det Torgersen skal ha hatt med seg, sier Norli.

For spørsmålet om hvor det ble av Arne Odd Torgersen har ikke blitt glemt i Mandal, selv 64 år etter han ble borte.

– Med jevne mellomrom har saken dukket opp igjen i lokalmiljøet. Det er mange som sier de har hørt noe, men saken har jo forblitt et mysterium, sier Norli.

Fulltreffer

Etter at Norli hadde gjort det mystiske funnet kontaktet han politiet. Denne uken kom svarene på testene som ble gjort av levningene fra Norlis hage.

– I denne saken her så fikk vi tannopplysninger som gjorde at vi klarte å identifisere det funnet som ble gjort i Mandal. Det var et krevende arbeid, men vi hadde bra med opplysninger fra den gamle saken, så oppgaven var i og for seg grei, sier lederen for Kripos sin nasjonale ID-gruppe, Harald Skjønsfjell til TV 2.

Også støvlene som ble funnet i hagen til Norli stemte bra med politiets opplysninger.

MATCH: Harald Skjønsfjell fra Kripos kunne torsdag bekrefte at funnet som ble gjort i Mandal var av Arne Odd Torgersen. Foto: TV 2

– Vi har tre primære identifiseringskriterier, som er tenner, fingeravtrykk og DNA. I tillegg til det bruker vi alle opplysninger som er tilgjengelig. Det være seg taktiske, tekniske og medisinske opplysninger. De støvlene vi fant støttet også opp under den informasjonen vi hadde fra før, sier Skjønsfjell.

Norli innrømmer at han er lettet over at funnet viste seg å være Torgersen.

– Jeg sa det litt på fleip, at dere skal se at det er Torgersen jeg fant i hagen min, men jeg hadde ingen holdepunkter for det før i dag. Da fikk jeg vite om at det var han. Jeg må innrømme at det hadde vært en nedtur hvis det ikke var han, sier Norli.

Fortsatt et mysterium

Selv om levningene etter Arne Odd Torgersen nå er funnet, er det mange ubesvarte spørsmål i saken. Politiet tror fortsatt at Torgersen har blitt utsatt for noe kriminelt.

– Hvis noen vet noe mer om denne saken, vil jeg oppfordre dem til å komme med det nå, slik at vi kan få vite enda mer om hva som skjedde, sier sjef ved Mandal politistasjon, Anne Margrethe Ruud.