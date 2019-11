– Tynn suppe!

Slik beskriver Pål André Helland Rosenborgs prestasjon i 0-2-tapet for Sporting på Lerkendal – trøndernes 14. strake kamp uten seier i Europaliga-gruppespillet.

– Vi ser ut som en rådvill og planløs gjeng, både med og uten ball, fortsetter han.

Nok en gang ble vingen plassert på benken fra start. 29-åringen har kun startet én Europa-kamp for Rosenborg under Eirik Hornelands ledelse. Det var i 4-0-seieren over Linfield i første kvalifiseringsrunde til Champions League.

– Jeg har fått fast plass der (på benken) nå, jeg vet i hvert fall hvor jeg skal gå og sette meg, sier Helland til TV 2.

– Har du luftet frustrasjonen din til Eirik Horneland?

– Jeg tror han skjønner det, han er vel ikke dum. Jeg regner med han skjønner at jeg ikke er fornøyd med å sitte på benken, det er det ingen andre som sitter på benken som er heller. Vår jobb er å støtte laget og være klare når vi kommer inn, men det var vel ikke mange som spilte til ti på børsen denne kampen, sier Helland.

– Idiot ytterst på benken

Han har over 200 offisielle kamper for RBK, er trønder, har nummer ti på ryggen og er en av klubbens største profiler. Men etter at Eirik Horneland tok over roret, har det blitt lite spilletid på vingen. Nå frykter fansen at Helland forsvinner etter sesongen.

– Hvor lenge gidder man å spille for en klubb når man har fast plass på benken?

– I hvert fall tre-fire kamper til. Når sesongen er over, så får vi se. Jeg stortrives i Rosenborg, og det beste for meg er egentlig å spille i Rosenborg. Men hvis man ikke er ønsket, så … må man se om man finner andre gyteplasser, sier Helland til TV 2.

Heldigvis finner han trøst på hjemmebane når det går litt tungt på jobben.

– Jeg har en som er fylt to år nettopp, han er blid og glad i pappaen sin selv om pappaen ser ut som en idiot ytterst på benken, sier Helland om sønnen Neo.

Også Akintola på benken

Eirik Horneland valgte å benke både David Akintola og Helland fra start mot Sporting. I stedet fikk Gjermund Åsen prøve seg på høyrekanten.

– Jeg har lyst til å se ham i den posisjonen. Akintola er på lån og har hatt noen veldig fysiske anstrengelser, både mot Sporting, Molde og Strømsgodset sist. Jeg syns Gjermund gjør en grei og fin kamp, sier Rosenborg-treneren.

Han er derimot mer ordknapp om valget med å starte med Helland på benken nok en gang.

– Helland kommer inn og prøver å skyte liv i det, men det ble for smått med oss som lag i dag, sier Horneland.