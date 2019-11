– Jeg skjønner at det kan skape furore. Men kanskje det ikke er feil med et år uten Europa

André Hansen spilte sin kamp nummer 50 i Europa for Rosenborg mot Sporting CP torsdag. Det ble ikke helt den jubileumskampen målvakten hadde sett for seg.

– Nei, det gjorde ikke det, sier en skuffet Hansen til TV 2.

På fire kamper i gruppespillet står RBK med null poeng og ligger nederst på tabellen. Der er de også dømt til å ende opp med to kamper igjen, fordi både LASK Linz på andreplass og PSV på tredjeplass står med syv poeng.

Dermed er Rosenborgs siste mulighet til Europa-spill neste år en topp tre-plassering i Eliteserien. Foreløpig ligger de på fjerdeplass, fire poeng bak Odd på tredjeplass.

– Vi er ikke dyktige nok

Hansen både tror og håper det kan gå med tre kamper igjen, men dersom det ikke skulle gå mener målvakten det kan snus til noe positivt.

– Vi må stikke fingeren i jorden og si at vi ikke er dyktige nok på dette nivået her. Det er første gang på tretten år vi i så fall ikke skal spille i Europa, og kanskje det ikke er feil. Jeg skjønner at det kan skape furore i de mange tusen hjem, og det er ikke meningen det heller. Men hvis det ikke skulle gå, så må vi for all del bruke det til noe positivt, sier Hansen til TV 2.

– Så du mener det kan være noe positivt dersom ikke Rosenborg kommer til Europa neste år?

– Ja, for nå har du hatt tre sesonger med et veldig jag. Det er fotballkamper hele tiden og du får på en måte ikke stoppet opp og trent. Det er nok litt sånn over tid så blir spillet litt visket ut, mange har vært ute med skader, alt hoper seg opp. Det er ikke sikkert det da er feil å få en sesong med fulle treningsuker, få satt spillet og få trent godt, sier Hansen og legger til:

– Så får vi komme tilbake og se ut som et lag av gull igjen. At vi ikke bare feier over motstandere nasjonalt, men også kan ta nye steg i Europa. Litt stygt sagt, men det er ikke vits i å holde på sånn som dette hele tiden. Da er det kanskje bedre å ta et skritt tilbake og se hva vi skal gjøre for å komme tilbake i bedre forfatning enn det vi viser nå.

– Men igjen, jeg håper for all del vi spiller i Europa neste år, understreker Hansen og påpeker at det ikke er flust av muligheter igjen med tanke på sin egen karrière.

Utlandet eller RBK?

29-åringen har flere ganger sagt at det er en drøm å få prøve seg i utlandet. Men enn så lenge har han kontrakt med Rosenborg ut sesongen 2023.