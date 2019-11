Se Mason Greenwoods scoring i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

De røde djevlene viste det mange har etterlyst denne sesongen da serbiske Partizan ble slått på Old Trafford:

Lekent og flytende angrepsspill.

– De har behersket å spille ut etablert forsvar. Det er kanskje første gang vi har sett i år, uansett turnering, sier ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Greenwood imponerte

Manchester United rullet opp angrep på angrep fra start av. Innen åtte minutter hadde Marcus Rashford allerede brent to kjempesjanser.

Men hull på byllen fikk de ikke før Mason Greenwood avsluttet. 18-åringen, født i 2001, er blitt rost opp i skyene av Ole Gunnar Solskjær.

Kristiansunderen har trukket frem Greenwoods avslutningsegenskaper, og blant annet sagt at han er en mer naturlig avslutter enn både Marcus Rashford og Anthony Martial.

I det 20. minutt fikk man se hvorfor. 18-åringen skaffet seg rom med et bra touch, og overrasket keeper da han satte ballen i det nærmeste hjørnet.

– Vi skjønner hva Ole Gunnar Solskjær snakker om. Det ser ut som han skal curle den i langhjørnet, og det drar ut keeper. Det er en meget god avslutning, og han har veldig fin balanse og tyngdeoverføring, roste ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Han er den fødte målscorer, fulgte Erik Thorstvedt opp i TV 2s studio.

Senere noterte 18-åringen seg også for en målgivende pasning da Anthony Martial scoret.

Samuel Luckhurst, Manchester Evening News-korrespondenten som følger klubben tettest, er også imponert.

– Greenwood er klar for en betydningsfull ligastart, skriver han på Twitter.

Videre fra gruppen

Drøyt ti minutter etter Greenwoods scoring var det Martials tur. Franskmannen var under hardt press, men fikk driblet seg forbi to Partizan-spillere og tuppet ballen under keeper. Like etter hvilen satte Marcus Rashford inn 3-0 for vertene med en nådeløs avslutning fra sju meter.

Seieren sender Manchester United videre fra gruppen, til tross for at det er to kamper igjen. AZ Alkmaar innehar andreplassen, to poeng bak de røde djevlene.