En 15 år gammel gutt ble tidligere i oktober utsatt for en grov voldshendelse av sin far. Han døde mandag på sykehus som følger av skadene.

Nye opplysninger

Innlandet politidistrikt skriver i en pressemelding torsdag kveld at at den foreløpige obduksjonsrapporten er klar i saken.

– Den foreløpige rapporten viser at dødsårsaken antas å være kvelning, heter det i pressemeldingen.

Politiet skriver videre at de ikke ønsker å kommentere dødsårsaken videre på dette tidspunktet.

Faren (44) er siktet for drapsforsøk på sin sønn. Han er også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år og frihetsberøvelse av guttens mor.

Mannen sitter varetektsfengslet og har erkjent drapsforsøk og seksuell omgang med sønnen. Politiet har begjært åtte ukers varetektsfengsling av faren, noe de fikk medhold i av tingretten.

– Forferdelig trist

Politiet har betegnet hendelsen som en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda.

Guttens pårørende er varslet og er også kjent med at mediene orienteres om dødsfallet.

– Dette er selvfølgelig forferdelig trist for alle, sier familiens bistandsadvokat Inger Marie Støen til NTB.