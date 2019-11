I ung alder smadret Cain de nasjonale juniorrekordene i USA.

Som 16-åring fikk hun drømmetelefonen: Den berømte treneren Alberto Salazar fortalte at han ville ha henne med i den prestisjefylte treningsgruppen «Nike Oregon Project.»

Der trente Salazar flere av verdens beste utøvere.

Ett år senere debuterte Cain i VM, og tok seg til finalen på 1500 meter i Moskva, bare 17 år gammel. Det er fortsatt hennes eneste VM-deltakelse.

Presset på henne p-piller

I kulissene skjulte det seg nemlig en mørk hemmelighet.

– Da jeg først kom dit, var det bare menn i støtteapparatet. De var overbevist om at dersom hun skulle bli bedre, måtte hun bli tynnere, tynnere og tynnere, forteller Cain i en video publisert av New York Times.

Til tross for at de hadde et topp treningsprogram, hadde Nike-teamet ingen sertifiserte psykologer eller ernæringsfysiologer, ifølge Cain. Gikk hun til noen for å få hjelp, fikk hun alltid den samme beskjeden: Lytt til Alberto.

– Alberto forsøkte konstant å få meg ned i vekt, hevder hun.

– Han veide meg foran lagkameratene, og hang meg ut dersom jeg ikke hadde gått ned i vekt. Han ville gi meg p-piller og vanndrivende legemidler for å gå ned i vekt, fortsetter den amerikanske løperen.

– Systemet er sykt

Samtidig klarte hun ikke å levere på friidrettsbanen. Etter hvert fikk hardkjøret konsekvenser for det da lysende talentet.

– Når unge kvinner blir tvunget til å presse seg utover det de er kapabel til i ung alder, er det risiko for å utvikle RED-S syndrom. Plutselig går det opp for deg at du ikke har hatt mensen på noen måneder. Så blir det noen år, og i mitt tilfelle ble det tre, forteller hun.

Cain følte seg alene, redd og var skremt. Etter hvert kom selvmordstankene. I tillegg kuttet hun seg selv. Men til tross for at folk rundt henne visste om det, gjorde de ingenting. En kveld skal hun ha fortalt Salazar om selvskadingen.

– De svarte at de egentlig bare ville legge seg. Da forstod jeg at dette systemet er sykt, sier Cain, som i 2015 kom seg bort fra det prestisjefylte Nike-prosjektet.

I mai i år vant hun sitt første løp på to og et halvt år da hun gikk til topps i et gateløp i New York.

Skandaletreneren

Under friidretts-VM i Doha i år, ble Salazar utestengt i fire år for brudd på dopingreglementet. Bakgrunnen for straffen er at Salazar blant annet skal ha oppbevart og videresolgt testosteron.

Han har tidligere trent blant andre stjernen Mo Farah.

Jeffrey Brown, spesialist i endokrinologi, fikk samme straff. Han samarbeidet tett med Salazar, og var personlig lege for flere av den profilerte trenerens elever. Begge to hadde et nært samarbeid med Nike. Da skandalen pågikk under VM i Doha, hevdet New York Times at Salazar flere ganger hadde briefet både Brown og Nike-topper om ulike eksperimenter rundt bruk av dopingmidler.

Drøyt en uke senere meldte nettstedet Runner's World at «Nike Oregon Project» er lagt ned. De fikk tilgang til et internt notat, der Nike-toppen Mark Parker opplyste at han hadde tatt en avgjørelse om å legge ned Oregon-prosjektet.